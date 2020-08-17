俄允助維穩 白俄20萬人示威不畏縮 盧卡申科指北約壓境 拒重選「免亡國」

白俄官媒報道，盧卡申科稱上周六與俄羅斯總統普京在電話中就白俄局勢進行詳談，雙方同意在白俄要求下，俄方會提供全面保安援助，確保白俄安全。他向普京強調，白俄示威者行動受「外國干預因素」指示，猶如親西方「顏色革命」，不止危及白俄，亦可能蔓延至俄國。盧卡申科亦表明拒絕下台，強調國內軍隊足令情况受控，不需要任何外國政府居中調解。

克里姆林宮亦發表聲明，稱兩國領袖同意加強同盟關係，防止「破壞力量」利用白俄政治亂局傷害兩國共同合作利益，又稱有信心現有問題將很快解決。聲明又稱，普京表明俄國已準備好在必要時根據一系列軍事協議援助白俄，又稱白俄正遭外部施壓，但未有點名。

示威者憂俄武力介入

盧卡申科上周日（9日）宣告以八成得票第五度連任，觸發大規模反政府示威。當局鐵腕鎮壓，被捕人數近7000，並屢傳執法人員涉虐待被捕者，惟示威與罷工浪潮不減。反對派周日於首都明斯克發起「自由遊行」，路透社記者稱約有20萬人參加。示威者包括一批退役空軍，另外有示威者穿上白衣及手持鮮花與氣球，高喊盧卡申科「下台」，又展示反暴力標語，要求盧卡申科為示威者受虐及死亡問責。有示威者表示，對盧卡申科向俄國求助感憂慮，擔心俄國武力介入。

盧卡申科同日亦在明斯克集會，聲稱有5萬人參與，但法新社稱僅1000人，路透社則稱有5000人。盧卡申科在集會上聲稱北約的軍機與坦克已在白俄邊境15分鐘路程外，如白俄按波羅的海3國及烏克蘭要求重新選舉，白俄將「亡國」。

北約其後發表聲明否認在白俄集結軍力，但表示正密切監察白俄局勢，而部署在東歐的多國盟軍旨在防衛，盼避免衝突及維護和平。白俄鄰國立陶宛軍方發言人稱，本月2至14日曾與來自波蘭的美軍人員及直升機軍事演習，但屬一早安排的預定訓練，無意威脅白俄，強調白俄領袖將國內政治危機指向外國干預屬推卸責任。

國企員工倒戈 盧卡申科乏板斧

前日有數千民眾在國營電視台外聚集，要求電視台全面及公正報道示威情况及警暴，其間約100名電視台員工加入示威者行列，表示會在周一（17日）罷工。

德國馬歇爾基金會中東歐總監福布里格（Joerg Forbrig）認為稱盧卡申科已無甚板斧應對，示威潮已成其最大危機。

（法新社/金融時報）