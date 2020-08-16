熱浪襲加州 30萬戶停電

用電激增 電力公司分區停電

因酷熱天氣導致用電激增，營運加州輸電網的加州獨立系統營運商（CAISO）於當日白天已發出警報，勸籲用戶於下午3時至10時節約耗電，調節冷氣溫度到25.6℃，關掉不必要的燈及勿用大型電器，但於傍晚6時36分仍避不過要宣布第三階段緊急警報。南加州愛迪生等相關電力公司隨即開始實行分區輪流停電。到晚上7:51，電網穩定，電力公司才恢復停運的1000兆瓦電力，警報延至當晚8時54分解除，至少30萬戶受影響，惟約8000戶在晚上10時後依然停電。

CAISO發言人指，發警報主因是「過熱」，許多地區溫度超過30℃，遠比正常高，導致冷氣使用量急增。加上熱帶氣候系統殘餘的多雲天氣，令太陽能發電站的發電量減少。

國家氣象局形容加州出現多年來最嚴重的熱浪。西岸地區以往的暑熱都是乾熱，但這趟受颶風依利達的殘留影響，變得悶熱，高濕度令體溫難以消散，白晝的體感溫度較尋常高2至5度。熱浪還促使可損害肺部的臭氧污染加劇至「非常不健康」水平，上周五南加州部分地區更創十年最高水平。

（洛杉磯時報/哥倫比亞廣播公司）