安理會拒延伊朗武器禁運

伊朗外交部：美從未如此孤立

除了俄羅斯與中國一如預期反對外，只有多米尼加和美國贊成，其餘德國、法國和英國等11國均投棄權票。依規定，決議需要至少9票贊成兼沒有否決才能通過。美國國務卿蓬佩奧對安理會未通過延續制裁，形容是「不可原諒」。美國駐聯合國大使克拉夫特透露，曾於表決前邀請德法英作最後商討，但三國代表沒有出現。伊朗讚揚表決結果，外交部發言人在Twitter發文說：「聯合國成立75年來，美國從未如此孤立。」

專家：美謀用「制裁回彈」機制

國際預防危機組織的聯合國事務主任高恩（Richard Gowan）說：「美國本周的目標顯然是提出一項將會失敗的決議，好使他們有藉口下周採取『回彈』機制。但如此挫敗，實在有點難看。」所謂「制裁回彈」（Snapback）機制，即美國可向安理會提出投訴指控伊朗違反核協議，安理會必須在30日內表決是否繼續豁免制裁伊朗，若有關決議未能在限期前提出，2015年核協議前聯合國對伊朗的所有制裁將會恢復。分析相信，美國最快本周會作出上述指控。

按2015年伊朗與美國、德國、英國、法國、中國和俄羅斯簽署的核協議，聯合國對伊朗實施的武器禁運期將於今年10月18日屆滿。美國主張延期，惟中國指出該決議「沒有法律依據和共識」，美國2018年已退出上述協議，無資格再實施制裁，獲一些安理會成員附和。德國表示，棄權是因為提議無效用且缺乏支持。

（衛報/金融時報）