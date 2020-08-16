「有效同時應對恐怖和擴張主義」 莫迪國慶發言暗批中巴

「印度正有效地同時應對恐怖主義和擴張主義。」莫迪雖未點名什麼國家與此有關，但分析指出，新德里一向批評巴基斯坦在印度領土加劇恐怖主義，又不時以擴張主義一詞暗批中國，故其矛頭實際指向這兩個地緣戰略對手。6月加勒萬河谷衝突後，莫迪曾前往印控克什米爾發表演說，不點名批評有些強國相信「擴張主義」，只會自招毁滅，強調印度選擇「發展主義」道路。他雖未點名中國，但中國駐印使館發言人同晚即反駁中國不應被視為擴張主義。

提中印衝突 強調主權至高無上

莫迪在演說中也有提到這次有20名印度士兵和未知人數解放軍陣亡的衝突，強調世界看到印方英勇士兵在拉達克地區的表現。他又強調印度主權至高無上，無論任何人試圖在邊界沿線「對印度主權瞄上一眼」，印軍就會「以他們所明白的語言給予適當的回應」。分析相信，這句同樣是傳話予跟新德里有邊界爭端的中國和巴基斯坦。莫迪又表明，要建立人數140萬的強大軍隊，強調印方對安全和加強軍隊的承諾，一如印度對和平與和諧的所有嘗試。

印度堅稱未有在戰鬥失去任何土地，但軍事專家以衛星影像觀察到，中國軍隊佔領了印方控制多年的前線土地。但新德里也以經濟武器還擊中國，禁絕包括抖音國際版TikTok在內的數以十計中國智能應用程式。

稱3款國產疫苗已進測試階段

因應新冠疫情，這次獨立日活動規模削減，參與人數減少一半至約4000人，座位皆有兩米距離，以遵照社交距離規範。印度疫情正加速擴散，確診人數未來一周將突破300萬，僅次巴西和美國。莫迪指印度已有3款疫苗進入不同測試階段，獲科學家認可後將盡快投入大規模生產。

推10萬億元基建振經濟

疫情重創印度經濟，國際貨幣基金組織估計GDP今年將下跌4.5%。莫迪昨重申競選承諾，將斥資1.3萬億美元（約10萬億港元）進行7000個基建項目，以助國內經濟走出疫情影響。他又稱，疫情一大教訓是製造業必須自給自足，並發展成吸引國際企業進駐的供應鏈地點。

（日經亞洲評論/法新社）