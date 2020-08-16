日閣員戰敗紀念日拜靖國 4年來首次

總務大臣：不能令慰靈成外交問題

環境大臣小泉進次郎、文部科學大臣萩生田光一、總務大臣高市早苗和一億總活躍擔當相衛藤晟一，昨先後到靖國神社參拜，是2016年以來首次有內閣官員在戰敗紀念日參拜靖國，亦是安倍執政期間人數最多的一次。安倍則連續第8年以自民黨總裁名義，由助理代表向靖國神社奉納祭祀費，他在2013年後未曾親身到靖國參拜。萩生田光一說，他是要向在戰爭中的犧牲者靈魂致意。高市被問及參拜可能會惹中韓反對時說：「如何（給戰歿者）慰靈，是各國國民判斷的事項，不能使其成為外交問題。」

天皇致辭提新冠 首加當今議題

在政府主辦的「全國戰歿者追悼儀式」上，安倍晉三致辭時承諾永遠不會重犯戰爭錯誤。他今年的致辭中仍然未提及對亞洲各國的加害責任，同時也去掉往年的「謙虛面對歷史」及「謹記歷史教訓」等表述。自從1993年時任首相細川護熙以來的歷任首相，都會在這儀式致辭中談到日本對亞洲國家造成的戰爭加害責任及「深切的反省」、「哀悼之意」等話語，安倍晉三於2012年第2度執政至今，在儀式致辭中都未有上述的說法。

天皇德仁發言時稱，他回望歷史並深切反省，希望戰爭悲劇不會再重演，是他繼去年後再度提到「深切反省」。德仁在致辭時也談到新冠疫情：「由衷期盼我們能攜手共渡這個難關，祈求世人幸福與和平。」這是日皇在戰歿者追悼儀式致辭上首度加入當今面對的難題。

（共同社/法新社/中新社）