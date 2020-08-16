特朗普削郵務資源 恐禍及共和黨票倉

鄉郊選民退伍軍人等最受影響

特朗普以往屢曾施壓削減美國郵政署的資源，又要求該部提高郵費，但這會嚴重影響住在偏遠或鄉郊地區的國民——他們極為依賴美國郵政署來收取郵件。美國郵政署按法律規定須派遞所有郵件到全國任何地方，無論遠近郵費均一，該部門的服務覆蓋範圍和廉宜價格令住在鄉郊地區的窮人以及殘疾人士來說尤其重要，另外郵遞服務也是原住民聚居地跟世界各地聯繫的僅有途徑。私人企業如聯邦快遞（FedEx）或UPS都沒有向偏遠鄉郊派遞的服務，因為根本賺不到錢。

即使美國郵政署愈來愈多服務數碼化，但仍有大量國民因為窮困或無法上網，只能依賴郵遞。有統計顯示，18%美國人仍以郵件繳付帳單，另有兩成40歲以上長期病患者須透過郵遞取得藥物。北達科他州原住民貝克說：「美國郵政署不止是公共服務，這是生命線。」

民主黨以郵政拉票 謀趁機搶攻

值得留意的是，這些鄉郊選民及需要郵寄藥物的退伍軍人，將是特朗普意圖削弱美國郵政署的計劃中最為受累。民主黨人隨即意圖以此為拉票和競選籌款的議題，並嘗試攻擊國會對手，看看能否搶走這些傳統共和黨票倉。連前總統奧巴馬也開腔，強調人人依靠美國郵政署，包括需要社保的長者、需要處方藥的退伍軍人，嘗試繼續做生意的小企業，「他們不能因更關心打壓投票而非打擊疫症的政府而被殃及」。

共和黨也意識到特朗普正為他們帶來麻煩。眾議院少數派領袖麥卡錫罕有割席，表明支持撥款，「郵政署會取得它需要的撥款，我們確保會做到」。

（Vox/華盛頓郵報/NBC）