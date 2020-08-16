致函首都50州 稱服務僅達4州要求 美郵政：難言大選可及時送票供點

今秋大選前疫情若未平息，郵寄投票數量勢將急增，外界憂慮郵政署能否應付。郵政署法律總顧問馬歇爾（Thomas Marshall）上月底致函各州，只向內華達、新墨西哥、俄勒岡和羅德島4個州稱沒任何問題，首都華盛頓及另外6州或有小撮選票延誤，但他向其餘40州發出警告，包括密歇根、賓夕法尼亞和佛羅里達等主要游離州。他指這些州要求選民索取和投寄選票的期限與郵政服務標準不符，若選民在接近截止日才寄出選票，可能無法在11月3日投票日前蓋得郵戳或及時送抵選舉部門，促部分州改為要求選民在投票日前至少15天索取選票，另建議31州選民應在一周前寄出選票。

部分游離州擬改選舉規則遷就

部分游離州考慮更改選舉規則，如賓夕法尼亞州務卿上周四（13日）去信州最高法院，要求允許點算投票日後3日內收到的選票，郵戳以投票日為限。密歇根州務卿辦公室亦要求立法機關修例，延長接收郵寄選票的期限。新澤西州上周五宣布10月初起向選民寄出選票，是第5個因應疫情改為主動向全體選民寄出選票的地區。選民仍可於投票日親身投票，但若決定郵寄投票，回郵信件須蓋上投票日前的郵戳，一周內送抵選舉部門。但威斯康星更改截止日的提案則難獲共和黨控制的立法機關通過。

共和黨金主任署長後大削郵政規模

美國郵政署長年面對財困，自從新冠疫情爆發以來，美國郵政署的寄件數量更大幅減少，因為商界同時削減廣告郵件和大量投寄郵件，重創部門主要收入來源。但總統特朗普日前說，反對向郵政署緊急撥款250億美元（1937億港元），表明是要令該部門無法處理大規模郵寄投票。他連月來在沒證據下，聲稱郵寄選票導致舞弊。另外，他5月委任共和黨金主德喬伊（Louis DeJoy）為郵政署長。德喬伊上任後以整頓長年虧損的郵政署為由，推行多項爭議措施，包括淘汰全國一成的郵件分類機器，有工人憂慮或妨礙處理選舉郵件。當局7月再發備忘錄，進一步調整郵政運作，如限制員工加班等，導致多州派件減慢。上周有報道指，當局開始縮短部分州的郵局營業時間和減少郵筒數目，再被質疑削弱選民郵寄選票的能力，當局其後宣布大選前暫停在西岸州分移除郵筒的計劃。

有投票權益組織質疑拖慢派件措拖打壓選民，「公民與人權領袖會議」（LCCHR）主席古普塔直斥特朗普「為選舉目的將郵政署當作武器」。

民主黨參眾兩院領袖舒默和佩洛西上周五發表聲明，要求特朗普停止「攻擊」郵政服務。有30萬名會員的全國郵差協會（NALC）表態支持拜登，稱郵政署正處於危急存亡關頭。

（紐約時報/華盛頓郵報/CNN/BBC）