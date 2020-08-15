指耶魯歧視白人及亞裔 美司法部限兩周補救

耶魯否認指控 表明不修改

司法部應美國亞裔教育聯盟等亞裔組織2016年的投訴，2018年起就耶魯大學的收生制度展開調查。調查發現，雖然最高法院容許獲公帑資助的大學收生時將申請人的種族作為考慮因素之一，但耶魯在收生過程中多次考慮種族，令種族成取錄的「決定因素」，尤如實施種族配額，違反聯邦人權法例。報告稱，在大部分申請個案中，與學業成績相若的非裔申請人相比，白人及美國亞裔申請人獲取錄的機會分別只有他們的四分之一及十分之一。另外，2000至2017年間，耶魯的亞裔及白人新生比例幾乎均較申請人比例為低，與此同時，非裔及拉美裔的入學比例則較申請人比例高，認為耶魯「傾向招收特定種族」。

報告指亞裔入學機會僅非裔1/10

司法部批評耶魯種族多元的目標「含糊、難以捉摸、雜亂無章」，又指校方實際上沒有任何行動限制收生過程中考慮種族因素，要求耶魯今秋起收生時必須停止該做法。如未來仍希望在收生時考慮種族因素，亦必須呈交計劃書，說明其建議合法，並列明中止時限。耶魯須在兩周內回應當局要求，否則將面臨訴訟。助理司法部長德賴班特（Eric Dreiband）稱，「世上沒有良好形式的種族歧視」，又稱非法將美國人分為不同族裔將加劇種族定型與分歧。

去年入學近半白人 約26%美籍亞裔

耶魯大學資料顯示，申請去年秋季入學者達3.7萬人，6.2%獲取錄，當中49.3%為白人，美國亞裔略低於26%，非裔及拉美裔分別佔11.8%及15%，其餘則為原住民及留學生。

耶魯大學周四發聲明，強烈反對報告結論。校方強調，收生過程全面衡量申請人的學業水平與個人背景等因素，同時校方一直與司法部合作，但未及應當局要求提供所有資料前報告已出爐，稱如果司法部公正衡量所有資料，便能得出收生規則「絕對符合以往數十年來最高法院判例」的結論，校方不會基於「毫無根據、草率的指控」而改變收生程序。有消息人士向《華爾街日報》透露，司法部要求耶魯提供過去10年的詳細入學資料，耶魯迄今只交出3年。

「積極平權」惹歧視白人亞裔爭議

積極平權政策旨在修正制度性種族歧視對少數族裔的負面影響，令各族群享有平等機會。1960年代美國民權運動興起期間，政府開始要求聯邦機構僱用更多少數族裔，各高等院校亦推出相應收生指引。美國最高法院2016年裁定，高等院校可考慮申請人族裔作為入學條件一部分，不少院校亦認為做法有助推動校園多元，對教育有正面效果，惟有聲音質疑此舉令擁有相同學術表現的白人及亞裔學生入學機會減少。 今次司法部的行動突顯總統特朗普聲言廢除積極平權政策的決心。

另一長春藤聯盟成員哈佛大學去年亦被指為達至「種族平衡」目標，在收生過程對亞裔採用較高成績標準，非學業評分則涉種族定型的主觀因素，但法院裁定哈佛現有收生制度考慮種族的做法合憲。有關裁決正等候上訴。

（CNBC/華爾街日報）