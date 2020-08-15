為阻郵寄投票 特朗普反對撥款郵政署

特朗普稱，國會就紓困方案的談判耽擱，部分原因是民主黨人提出向各州提供36億美元（279億港元）進行選舉，並向郵政署提供250億美元（1937億港元）援助，以處理百萬計選票，若沒有這兩筆錢，「你就沒有足夠設備，就無法全民郵寄投票」。

特朗普的說法惹來質疑他企圖阻止選民投票。特朗普盟友、新任郵政署長德喬伊（Louis DeJoy）近日被指控以減省成本為由，調整郵政運作模式，導致多州派件減慢。各州缺乏資金亦可能影響投票，肯塔基州選舉官員本周表示，該州沒能力應付激增郵寄選票，不支持擴大郵寄投票規模。

錯指賀錦麗非美國出生遭糾正

另外，特朗普聲稱民主黨副總統參選人賀錦麗（圖）並不在美國出生，不符參選資格，言論惹來爭議。賀錦麗父母分別來自牙買加和印度，她本人在加州奧克蘭出生。美國憲法規定，總統或副總統必須是「本國出生的公民」（natural-born citizen）。法律教授伊斯門（John Eastman）周三在《新聞週刊》撰文，探討賀錦麗是否符合資格。爭議源於有關規定是否僅僅是「在美國本土出生」，還是出生時已完全受美國管轄。該文稱，若賀錦麗父母在她出生時只拿學生簽證，那麼即使她本人生於美國，出生時並非完全受美國管轄，不符合參選總統或副總統的條件。不過也有法律學者持相反意見。

特朗普拿該篇文章攻擊賀錦麗，說：「他們說她沒有參選資格，因為她並非在這個國家出生。」記者反駁賀錦麗生於美國，特朗普則稱不清楚，要再看看。特朗普曾炒作奧巴馬並非在美國出生的陰謀論。

（衛報/華盛頓郵報）