俄記者被囚3天 「人疊人臥血泊排泄物」

獲釋俄國記者泰利琴科（Nikita Telizhenko）在俄國新聞網站撰文講述被囚3天的經歷。他形容人們一個疊着一個躺在地上的血泊和排泄物中，有如「人肉地氈」，不能去廁所甚至連轉換姿勢也不能。白俄羅斯人權組織「春天」（Viasna）說示威者被拘捕時受毆打，被帶到警署又被打，轉押往羈留所再被打，等到要釋放前還要再被打一次。部分獲釋者透露羈留所內環境惡劣，還受到不人道待遇。

迫跪徹夜未派糧水 囚室擠10倍人數

反政府資訊頻道Nexta有短片顯示，一名女子哭訴： 「10名警員毆打我，他們說要殺我，又脫掉我的內褲，說： 『我們會把你凌辱到媽媽都認不出！你們是反對盧卡申科的敗類。』」一對16、17歲少年兄弟說，扣留期間沒食物吃也幾乎沒水飲。在羈留室被迫跪了一整夜，被拳打腳踢和警棍毆打。獲釋者塞爾蓋說本來容納5人的囚室關押了28人，他們只能輪流睡覺，而且兩日只給一條麵包分着吃。有些人更稱，原本只容納5至7人的囚室甚至擠滿50、70人。

人權觀察批評執法部門「是要向人們展示抗議的代價」。

（衛報/路透社/獨立報/歐洲新聞台）