示威者遭酷刑 白俄放人未息民憤 反對派候選人籲續和平抗爭 國企罷工

訴求促盧卡申科下台解散防暴警察

白俄羅斯政府在周日大選後面對26年最大規模示威，再加上歐盟威脅制裁，白俄政府態度軟化，已釋放2000名示威者。不過，反政府浪潮並未平息，國企職工紛紛罷工加入示威。流亡立陶宛的反對派候選人季哈諾夫斯卡婭昨促支持者繼續和平示威，並要求國際社會協助跟白俄政府對話，又表示會開始設立委員會確保權力移交。

內長為警暴道歉 示威者質疑誠意

帶着瘀傷等的拘留者從周四晚起獲釋，他們紛紛講述遭虐待的慘况 （見另稿），國際特赦稱證據顯示有「大規模酷刑」。當局昨稱已有2000人獲釋。內政部長卡拉耶夫（Yuri Karayev）周四為不同人士在近日衝突及維持公眾秩序行動中受傷道歉。 共和國院（參院）主席兼總統政治盟友科恰諾娃（Natalia Kochanova）說：「我們不是要打仗，我們不需要戰爭。」但示威者質疑誠意。

自盧卡申科周日爭議聲中勝出大選以來，大批示威者上街，當局鎮壓並拘捕大批示威者。白俄羅斯人權組織「春天」（Viasna）稱，連同上周六晚上街預祝反對派候選人勝利而被捕者，當局扣留人士至少6700人，另起碼有兩人喪命。被捕者遭受虐待和侮辱。打擊有組織罪行與貪污的警察部門蒙面武裝警員周四搗至Uber、Yandex共用的明斯克辦公室，示威者擔心是為搜集他們的行蹤等數據 。國營企業職工也陸續加入抗議，包括明克車廠（MAZ） 、BelAZ拖拉車等製造廠、Grodno Azot化工廠、鐵道和發電廠等的工人。另至少十名官媒電視主播與記者亦辭職，跟人民組成人鏈和遊行。

警員拒鎮壓辭職 IT界財政援助

俄國獨立媒體Meduza報道，新波洛茨克（Navapolatsk）一警長在社交網絡上載相片展示警章和肩帶，宣布為「良知」拒絕暴力鎮壓示威辭職，有督察、特種警察及警犬訓練員等也跟從。

另外，該國逾500名資訊科技業界總裁、投資者及技術人員等聯署發公開信，要求重新舉行透明的大選，停止警察濫暴，釋放所有政治犯與拘留者，讓全民資訊流通。他們又答應向辭職警察提供財政援助。

反對派候選人季哈諾夫斯卡婭昨在立陶宛發短片號召全國示威，說：「白俄羅斯人決不想再在上屆政府管治下生活。大部分人並不相信他（盧卡申科）勝出。我促請所有市長於8月15日、16日，在各城市組織和平群眾集會。」

德國總理默克爾發言人昨要求白俄羅斯無條件釋放被捕示威者。白俄外長馬克伊（Vladimir Makei）昨在與瑞士外長通話時表示，白俄羅斯願與外國伙伴作具建設性而客觀的對話，討論總統選舉相關事態發展等問題。立陶宛總統瑙塞達稱 ，盧卡申科已四面楚歌，應與反對派對話。波蘭則表明支持白俄公民社會及傳媒，將開放邊境讓白俄公民入境。

（綜合報道）