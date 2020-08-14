奧克蘭家庭群組 感染者續增

新西蘭原已有102天沒新增本地傳染個案，直至奧克蘭一個家庭有4人周二（11日）確診。當局正追蹤感染源頭，副總理彼得斯（Winston Peters）稱接獲一名記者通報，懷疑檢疫隔離系統出現違規行為。衛生總幹事布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）曾提出病毒或來自貨運，但昨日稱從貨運輸入病毒導致今次爆發的「可能性很低」。新西蘭在疫情初期迅速果斷的反應獲讚，新西蘭坎特伯雷大學公共政策專家梅齊（Sonia Mazey）撰文指，政府應採取更預期性的措施，並非只被動應對疫情。

歐洲多國疫情反彈

另一方面，歐洲多國疫情反彈，德國周三新增逾1200宗個案，是3個多月來的新高。衛生部長施潘（Jens Spahn）指出，疫情回升主要源於派對、家庭聚會和暑假結束後從海外旅行返國的人。德國周二擴大對西班牙的旅遊警告。法國則新增逾2500宗個案，是5月逐步解封以來的最高紀錄。為防止疫情重燃，意大利昨下令強制克羅地亞、希臘、馬爾他及西班牙入境的旅客接受病毒檢測，並全面禁止哥倫比亞旅客入境。

（路透社/BBC/德國之聲）

（抗疫新階段）