泰威脅治罪 促fb刪學運批君主制帖文

限15天內移除 否則罰款

數碼經濟及社會部長普提蓬稱，當局在fb、Twitter和YouTube發現114篇「不恰當」的帖文，違反泰國法律。他周二晚透過fb表示，將蒐集所有證據並於周三提交法院，又指若有關公司在15天內不關閉或刪除包含不當內容的網址，將按照泰國《電腦罪行法》被罰款。該法屢被批評用來打壓異議人士。

fb回應稱，該平台視言論自由為基本人權，會於全球努力捍衛，又指審視政府提出刪除貼文的要求時，會考慮公司政策、當地法律和國際人權標準。

逾140名學者聯署撐示威者

泰國實行嚴厲的侮辱王室罪，批評王室被視為禁忌。泰國學生聯盟發言人周一在法政大學數千人參與的示威上朗讀宣言，對改革君主制提出十大訴求，盼限制泰王權力和廢除侮辱王室罪等。警方稱當局正在蒐集可用於起訴的證據。該宣言引起極大迴響，全國超過140名學者發表聯署支持示威者，認為表達有關意見「在民主的基本原則下合法」。十多名支持王室人士周四則到法政大學附近示威，要求起訴侮辱王室者。

（金融時報/Khaosod/法新社）