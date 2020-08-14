分析：「深度封包探測」監控 走漏Tg

白俄2018年宣布撥款250萬美元（約1950萬港元）採購可作「深度封包探測」（deep packet inspection）的網監設備，能夠在有需要時對特定資料作出識別、改變路徑或阻截，這種手法被形容為「打開信封看內容」。今年6月白俄當局曾測試該設備。

白俄已購大型網監設備

倡議組織「俄羅斯互聯網防禦協會」的執行董事克利馬耶夫（Mikhail Klimaryev）相信，白俄當局近日使用的就是相關方法，他稱周日（9日）早上白俄所有網絡通訊都經過國家通訊交換中心，即發出該份2018年標書的機構。

Tg在此情况下仍可維持服務，外界相信和其一向採取有效的反審查策略有關。Tg的其中一名創辦人杜羅夫（Pavel Durov）周一曾在Twitter表示，「 我們啟動了我們在白俄羅斯的反審查工具，因此當地大部分用戶仍能使用Tg」。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑昨向本報表示，相信白俄當局並非完全關閉互聯網，而是封鎖所有加密的網絡通訊。他推測Tg通訊仍有加密，但有方法避開設備的識別，並利用餘下的兩成網絡通訊能力繼續運作。

（自由歐洲電台）