白衣婦女持花組人鏈 和平抗警暴

男子扣留期間亡 母否認示威稱去見女友

當局稱，一名25歲男子周日因在東南部城市戈梅利參與非法集會而被扣留，後被判入獄10天。他感到不適後被送院，最終在周三不治。調查人員指男子死因未明，但有傳媒引述死者的母親表示他的心臟有毛病，又稱他當天並沒參與示威，而是去見女友。

聯國人權專員諾獎得主斥警暴

聯合國人權事務高級專員巴切萊特周三譴責白俄警員濫用武力和濫捕，明顯違反國際人權標準。她稱，更令人不安的是白俄虐待被扣留者的報道，呼籲當局釋放所有被非法拘留的人。當地國家電視台顯示有受傷的被扣留人士排成一列，然後被問是否要繼續革命。

2015年獲諾貝爾文學獎的白俄作家亞歷塞維奇（Svetlana Alexievich）周三譴責警暴，促請盧卡申科和平下台，避免爆發血腥內戰。

周四參與組成人鏈的示威者拿着標語說：「我們不是敵人」。1名35歲售貨員趁午飯時間參與活動，說：「我們希望人們可以和平示威，他們沒有惡意，只是想公平點票。」

（法新社/BBC）