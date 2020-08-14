白俄示威掀官民資訊攻防戰 政府涉封網 「無大台」抗爭者Tg頻道收資訊

白俄政府以鐵腕打壓反政府示威，觸發激烈警民衝突，封鎖網絡亦疑成另一對付示威者手段。由大選前夕開始，兩間瓜分白俄網絡市場的國營網絡公司八成網絡連線突然中斷，盧卡申科辯稱有「外國勢力」攻擊令白俄網絡停擺。不過網絡保安公司Qrator Labs指出，如此大規模斷網相信只能從內部實行，質疑旨在妨礙示威者。

八成網絡中斷 政府歸咎「外國勢力」

另外，俄國網絡搜尋巨擘Yandex昨發表聲明，稱位於明斯克的辦公室突遭一批武裝人員闖入，員工被禁離開，公司正了解事發情况。智庫卡內基莫斯科中心政治顧問施賴布曼（Artyom Shraibman）撰文稱，現時白俄反對派並沒有可隨時登上執政位置的領袖或核心人物，但當局卻往往以熱門資訊網站負責人身處外國作為示威者受外國勢力煽動的理據。

抗爭者頻道「Nexta」追蹤者逾百萬

不過網絡封鎖並未使示威者卻步。用於翻牆避開封鎖的VPN軟件在當地下載量居高不下，示威者轉以仍可使用的加密通訊軟件Telegram（Tg）組織抗爭行動，在波蘭華沙營運的網媒Nexta的Tg頻道成為抗爭者主要的資訊渠道。Nexta在白俄語中意指「某人」，本身專門發布諷刺白俄時弊的影片，在今次反政府示威浪潮中則接收大量網民在白俄各地示威現場拍攝的影片，透過Telegram及YouTube頻道發布予150萬追蹤者手上。不少震撼全球的示威影片，如防暴警車衝向人群等不會在國營傳媒報道的情况，都曾在其頻道發布。Nexta亦會提供如何突破網絡封鎖的方法，發布警員佈防地圖，甚至可讓示威者藏身的地點，以及律師與人權組織的聯絡方法等，供示威者求助。

總編：「去中心化」便不可能被封禁

總編輯波塔塞季奇（Roman Potasetich）周三接受Euronews訪問時，透露提供資訊者來自不同界別，包括政府內部，甚至掌握總統辦公室及執法部門的機密資料及文件，報料可在交互比對大量資料中由專業記者核實，雖然亦曾有報料者被發現及受罰，但整體未受重大威脅。他形容Nexta是21世紀去中心化的傳媒，能迅速及明確收發資訊，免受政府審查，「任何人都可無條件取得資訊，沒有中心便不可能封鎖或禁制，這是新型傳媒的美妙之處」。不過有白俄傳媒則批評Nexta資訊未經核實，煽動革命，損害傳媒工作。

（金融時報/Euronews/BBC）