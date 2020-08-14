特朗普嫌花灑水細 能源部擬放寬規定

特朗普上月中在白宮一個活動以及上周四到訪俄亥俄州的惠而浦廠房後，都曾投訴洗頭時水力不夠大。他在白宮的活動上說：「所以你可以做什麼？只能花更長時間洗澡。因為我的頭髮——我不知道你的，但我的（頭髮）必須要完美。」他在俄亥俄州時則說：「淋浴時，如果你與我一樣的話，就無法好好地清洗漂亮的頭髮。」

環團批愚蠢

美國1992年通過法例，規定一個淋浴裝置的總出水量不能超過每分鐘2.5加侖（9.5公升），不管該裝置有多少個花灑頭都受此總出水量所限。能源部提出的新方案則提議，按每個花灑頭計算出水量。換言之，假如一個時下常見的多頭花灑淋浴裝置，將來可能每分鐘會耗水10至15加侖。

美國提倡節能組織「家電標準意識計劃」主管德拉斯基（Andrew deLaski）說笑稱，後者的出水量「可把一個人冲出浴室」，他批評能源部的提議「愚蠢」。他又表示，樂意為特朗普介紹一些好的花灑頭以供購買。

有分析預期，即使能源部該提議落實亦可能面臨法律挑戰。

（衛報/彭博社/福布斯）