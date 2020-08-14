稱原爆「黑雨」裁決乏根據 日政府提上訴

今年是原爆75周年，當年原子彈爆炸後釋出的輻射性物質混合雨水，廣島多地降下「黑雨」。

中央政府在1976年就黑雨問題劃出指定範圍，讓範圍內患有原爆相關疾病的人申領原爆受害人的健康手冊，獲得政府援助。

2015年，有84人稱他們患上黑雨的後遺症，但因當年並非居於指定範圍而無法申領健康手冊，向廣島地方法院提出訴訟。法院在今年7月29日裁定他們勝訴，或改寫政府認定原爆受害人的條件。

當局檢討擴大指定範圍

首相安倍晉三周三表示，今次裁決有別於之前最高法院的裁決，決定提出上訴。

厚生勞動相加藤勝信亦稱，裁決未有充分科學理據，但當局將檢視有關數據和利用最新科技，檢討是否擴大指定範圍，政府會盡快處理。廣島市及縣政府多年來要求擴大指定範圍，據報他們最初表明不希望上訴，但中央政府表達有意檢討擴大指定範圍後，最終同意中央的方針。

原告代表憂裁決前已去世

82歲的原告代表高野正明表示，對廣島市及縣政府接受中央提出的條件，沒有勇氣放棄上訴感到遺憾，又斥中央以科學理據不足為由批評裁決，卻一直逃避作出結論，「今次聆訊已歷時5年，我們餘下的壽命不長，希望能盡快開始聆訊」。

（日本時報/NHK）