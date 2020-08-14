長遠對付伊朗 短期助特朗普選情

阿聯酋是第三個跟以色列建交的阿拉伯國家，但後續情况跟之前兩次例子肯定大不相同。埃及1979年跟以色列簽署和約（翌年生效）後，隨即被逐出阿拉伯聯盟，直至1989年才重返，但阿拉伯世界龍頭地位已一去不復返。約旦1994年跟以色列簽署和約，則與當時順遂的以巴和談息息相關，並未受多少質疑。但如今阿聯酋跟以色列建交，雖然肯定招至巴勒斯坦強烈反對，但從海灣王室的近年動作看，這不算是令人驚訝的發展，甚至可能只是為沙特阿拉伯跟以色列建交、從而聯手抗衡伊朗而鋪路。

美謀建反伊朗同盟

自特朗普上台後，美國的中東政策隨大變，重新對伊朗展示敵意，除了退出伊朗核協議，更重要的變化是拉攏以色列與阿拉伯國家破冰，以建立反伊朗同盟。2017年12月，華府承認耶路撒冷為以色列首都，沙特為首的海灣各國反應冷淡，《紐約時報》甚至引述消息指沙特王儲穆罕默德曾施壓巴人自治政府主席阿巴斯，要巴人放棄以東耶路撒冷為未來建國首都。

無論沙特（及與其關係最為密切的阿聯酋）還是以色列，如今皆視伊朗為最大敵人。早在2015年伊朗核協議簽署後，以色列跟阿拉伯世界的低盪（détente）即漸已展開，到特朗普時期更得力於特朗普女婿庫什納大力穿針引線，開始推進實際合作。這次以色列與阿聯酋建交，無疑是這戰略變化的重要一環，美國國務院伊朗問題特別代表胡克（Brian Hook）便直言，今次協議對尋求在區內反以色列的伊朗而言形同「噩夢」。只是權衡輕重，巴勒斯坦問題在沙特和阿聯酋等眼中已變次要。

明報記者