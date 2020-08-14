美國牽線 以色列阿聯酋建交 以允暫停吞併西岸 巴人轟偽善

以色列跟第3個阿拉伯國家訂和約

該協議是特朗普、以國總理內塔尼亞胡及阿布扎比王儲穆罕默德周四通電話期間達成，三個國家的聯合聲明指三國領袖同意以色列及阿聯酋之間關係完全正常化。阿聯酋稱，以色列及阿聯酋的代表團未來數周將會面，簽署有關能源、投資、旅遊、通訊、直航、安全等議題的雙邊協議，兩國亦將交換大使和大使館。兩國亦同意聯同美國推出「中東策略議程」，三國領袖稱，他們對地區的威脅及機會擁有近似的看法，亦同樣致力以外交途徑、加強經濟融合、及更緊密安全等來維持地區穩定。

阿聯酋重申支持巴勒斯坦

根據協議，以色列將會暫停吞併西岸部分地區。不過，路透社引述一名以色列高官稱，吞併西岸仍然在議程，只是特朗普叫以色列暫停以換取跟阿聯酋的歷史協議。路透社引述阿聯酋官員稱，不會在耶路撒冷設使館，除非以巴達成協議。阿聯酋駐美大使奧特巴（Youssef Al Otaiba）重申大力支持巴勒斯坦，並支持巴人建國的兩國方案。

特朗普昨在Twitter稱，以色列和阿聯酋關係正常化是「重大突破」，稱「是我們兩名偉大友人的歷史性和平協議」。他跟記者稍後暗示，以色列跟區內其他穆斯林國家還會有更多外交突破，「有事正在進行，但我不能談論」。 一直希望在中東和平扮演角色的特朗普跟記者開玩笑，稱希望將協議叫「特朗普協議」。

白宮官員稱，特朗普女婿庫什納、美國駐以色列大使弗里德曼（David Friedman）及中東特使伯科威茨（Avi Berkowitz）負責推動今次協議。國務卿蓬佩奧形容兩國建交是歷史性一天，及朝中東和平重要一步。他說：「美國希望這勇敢一步將會是連串協議的第一步，終止地區72年的敵意。」美國官員稱協議名為《亞伯拉罕協議》(Abraham Accords)，是以色列和約旦在1994年簽署約後首條類似協議。

以色列1948年建國以來，只跟3個阿拉伯國家簽訂和約，以色列跟埃及在1979年簽署和約，1994年再跟約旦簽署和約。在此前，以色列跟任何波斯灣阿拉伯國家都無外交關係，但因擔心伊朗的地區影響力，以色列跟這些國家近年已有非官方接觸。

巴人斥獎勵以色列非法行為

特朗普年初為以色列正式吞併西岸殖民區開綠燈，今次以色列表示暫停吞併，惹來巴人質疑。巴勒斯坦高官哈南（Hanan Ashrawi）在Twitter 質疑，以色列只是因為宣布停止在巴勒斯坦一直非法實行的行為便獲獎賞，又指阿聯酋終於承認跟以色列的秘密交易。

（路透社/BBC）