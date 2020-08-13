韓明年造航母 爭取2030年服役

體積接近日本「出雲」級護衛艦

去年韓國就透露有意建造航母，今次報告明言會建造能夠運送部隊、物資，還可搭載能垂直起降戰機的航母。美國有線新聞網絡（CNN）指韓國會採購具此能力的F-35B戰機，將聯同美國及日本把搭載F-35B戰機的輕型航母部署於西太平洋。韓國防部計劃今年下半年完成航母的概念設計，明年初着手基本設計，並爭取在2030年初服役。韓國航母的體積將會較接近被視為輕型航母的日本「出雲」級直升機護衛艦。

中期規劃報告亦提到要加強對朝鮮的情報監測和導彈偵測與攔截能力，如建立對包括防空識別區在內的朝鮮半島作全天候監控的空中信號收集系統，配合「白頭」RC-800偵察機加強對朝鮮的信號情報偵察能力等；和部署彈道導彈預警雷達、神盾驅逐艦雷達，及PAC-3型「愛國者」導彈等，提升導彈攔截能力，以應對朝鮮的遠程火箭炮威脅。

韓國未有提到輕型航母的建造成本。CNN認為，可以用美國新型號「美利堅」號（USS America）兩棲突擊艦造價作參考，該艦每艘造價近40億美元（約312億港元）。至於每架F-35B戰機則要約1.22億美元（9.5億港元）。

亞太地區近年局勢緊張加劇，美國太平洋司令部聯合情報中心前主管舒斯特（Carl Schuster）表示，小型航母對韓國的主要優勢是用作流動機場，可更有效防範和應對朝鮮的攻擊。他又稱航母可令韓軍觸及的範圍或擴展到印度洋，顯示韓國海軍有意擴展執行任務範圍。韓國退休陸軍將領全仁釩則質疑應否投資建造航母，認為韓國軍方應優先考慮物流、訓練和更好的雷達。

（CNN/韓聯社）