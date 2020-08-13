「保王派」反撲加碼 恐流血收場

上議院議員素瓦攀（Suwaphan Tanyuvardhana）周二（11日）批評，示威者周一提出改革君主制的言論「傷害數千萬泰國人的權利和感情」。數碼經濟及社會部長普提蓬周一則表示，保護王室人人有責，民主制度下出現不同意見很正常，但沒有人會接受侵犯他人權利或冒犯國家最高機構等行為。他又促民眾慎用社交網絡，指有些資訊已經失真，並警告兩個陣營的示威者避免對峙，稱衝突只會損害泰國。

近日支持王室和政府的派系紛發起示威，例如周一有數十人在國會大樓前表示支持政府，又斥學生示威威脅王室。為更有效組織反示威的力量，46歲民族主義者Sumet Trakulwoonnoo成立親政府組織「保護國家機構的職業學生協調中心」（CVPI），他聲稱有人「教唆年輕人變得對神靈不敬、沉迷西方文化、吸毒並仇恨父母師長」。有學生則指摘親政府示威者試圖造成雙方對峙，引致軍方介入。

學運變陣盼擴支持者層面

現時反政府示威以學生主導，能否擴大運動一直被視為關鍵。有學生領袖上周五召開記者會，將運動名字由「自由青年」改為「自由人」，盼邀請社會其他階層加入行列。朱拉隆功大學政治學副教授盤通向本報指出，以「紅黃之分」的老一輩有許多人在政治上仍然活躍，尤其是支持前首相他信勢力組成的「紅衫軍」，但他們的行動自2014年巴育透過政變上台後，持續受軍方打壓。在巴育內閣成員捲入貪污醜聞及政治表現屢受批評下，她認為許多上一輩會支持年輕人的示威。

（世局解碼）