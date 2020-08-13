世代交替求變 泰學運劍指王權 學者：哇集拉隆功聲望遜父 難調停衝突

明報記者 陳籽穎

巴育扼殺變革機會掀示威潮

泰國新一輪抗議浪潮始於今年2月法院以收受違法捐贈為由裁定解散「未來前進黨」。泰國去年3月舉行自軍方出身的首相巴育掌權以來的首次大選，「未來前進黨」一舉進佔國會第三大席位。對於許多年輕人和首投族來說，該場選舉原被視為一次變革機會，但最終仍遭巴育扼殺，繼而引發強烈反彈。

示威浪潮因新冠疫情一度沉寂，但自從7月18日有逾千民眾在曼谷發起2014年軍事政變以來最大規模集會後，全國多地近乎每天都出現快閃示威。

年輕世代犯禁 促國王勿為政變背書

朱拉隆功大學政治學副教授盤通認為，今次示威潮最特別是年輕世代敢於反對王室的立場。泰國實行嚴厲的侮辱王室罪，違者最高可被判監15年，令批判王室成禁忌，雖然該國多年來面對政治動盪，但少有示威要求改變王室。

在8月3日的示威上，人權律師阿農（Anon Nampa）稱，「沒有其他民主國家允許國王對軍隊擁有如此大的權力」，質疑這削弱民主，是今次示威潮下首次公開針對君主制的言論。他列舉兩個例子，包括巴育政府去年將兩支部隊轉由泰王個人控制，以及在2017年修訂《王室財產法》，讓國王全權控制王室財產。他4天後因7月18日的示威被捕，但控罪未包括侮辱王室罪。

泰國學生聯盟（SUT）更進一步，在周一（10日）示威提出10項訴求，包括取消憲法中任何人均不得指控國王的規定、廢除最高刑罰為監禁15年的侮辱王室罪、規定國王不能認可未來的政變等。他們強調訴求並非旨在廢除王室，而是「希望王室能在民主制度下繼續受人民尊敬」，隨即惹來首相巴育質疑示威過火。連日來亦有官員強調不應將王室捲入示威，親王室和親政府派系則發起示威打對台，令人憂慮或觸發暴力衝突（見另稿）。

泰王身兼軍隊最高總司令，哇集拉隆功本人亦曾任軍官。許多保守派認為，王室與軍隊之間的密切關係有助維持社會穩定，但一直有輿論質疑，軍方利用與王室的關係合理化其掌控的權力，鞏固建制勢力。

政權貪腐王室荒唐表露無遺

盤通指出，年輕一代在2014年政變發生時仍就讀中學，但已目睹軍事政權的貪污、任人唯親等問題。新一代現時可透過社交媒體了解王室，不再只依賴每日強制播出的電視節目。哇集拉隆功在2016年即位後仍長期旅居德國，在疫情期間到德國的高級酒店避疫，更惹來國內民眾強烈不滿，「#WhyDoWeNeedaKing?（我們為何需要國王？）」成為社交網站熱門標籤。

哇集拉隆功的聲望遠遜其父、已故泰王普密蓬，盤通表示，普密蓬被視為統一國家和調停衝突的標誌，最經典是成功調解1992年的政治衝突，促成首相素金達自動下台，平息民運風波。她指現時哇集拉隆功顯然缺乏同等的道德威權，難以做到父親的角色，「更糟糕的是，他自身亦成為民主運動的目標」。

（世局解碼）