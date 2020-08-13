新西蘭疑貨運傳入新冠新症

下月大選面臨押後

周二再次出現本土確診個案後，奧克蘭的限制措施周三中午提升至第三級，封城3天。民眾除非有必要出門，否則應留在家中，當地有警察設置路障阻止民眾離城，超市部分主要食糧要配給發售，當地的檢測中心則大排長龍。紐國其他地方則採取較寬鬆的第2級限制措施，而衛生部門已封鎖全國的護老院，以防大規模爆發疫情。

當局正追查奧克蘭同一家庭4人感染的感染源頭，調查工作鎖定於病毒是否可能來自貨運。新西蘭衛生總幹事布盧姆菲爾德（Ashley Bloomfield）指當局正在確診男子任職的奧克蘭一個冷凍倉檢查，他稱已知病毒可在冷藏環境下生存一段時間。中國早前有報道指在進口冷藏海產的包裝發現有新冠病毒。世界衛生組織（WHO）網頁指目前未有確診病例是透過食物或其包裝傳染，但亦指出病毒可在塑膠表面存活72小時。

新西蘭至今只有約1500宗病例，22人死亡，被視為控疫成功例子，有分析認為這歸功於紐國及早封關、封城、大規模追蹤及檢測。

（法新社/路透社）

（抗疫新階段）