分析：吸黑人票能力未必如想像

該網站資深政治作家貝肯（Perry Bacon Jr.）分析稱，有學術研究指出，以2008年和2012年奧巴馬角逐總統時，黑人投票率分別是65%和66%，高於2004年和2016年的約60%，某程度上反映黑人候選人有助催黑人票。但貝肯提醒，當時奧巴馬是角逐總統，如今賀錦麗只是副手；而且從初選可見賀錦麗並不特別得到黑人垂青——老年黑人票多走向拜登，年輕黑人票早期投給進步派的桑德斯或沃倫。對比之下，奧巴馬在初選已在黑人票佔優，預視了大選強勢。

貝肯還提到，研究顯示副總統人選對選情影響頗為有限，估計賀錦麗也不例外，其一因素是她出身民主黨大票倉的加州，對拜登在游離州選情的幫忙有限。

民主黨的策略師則期望賀錦麗的檢察官背景，有助拜登爭取更多溫和派選民的支持，指較年長、較溫和的民主黨人——包括較年長的黑人選民，一般傾向視執法部門背景是正面，跟年輕進步派大相逕庭，而且前者投票意欲明顯高於後者。

（FiveThirtyEight/PBS）