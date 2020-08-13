移民後裔體現美國夢 標榜「進步派」惹質疑

單親家庭成長 受母影響深

賀錦麗的母親戈巴蘭（Shyamala Gopalan）生於印度，是一名乳癌研究專家；父親哈里斯（Donald Harris）是史丹福大學退休的左翼經濟學教授，出身牙買加。兩人在加州大學柏克萊分校念研究所時結為夫妻。根據賀錦麗的回憶錄，父母在1960年代積極投入民權運動，經常把她放在娃娃車帶着一起去抗議。到了1971年，父母離婚，那時賀錦麗7歲，其後她與妹妹跟母親同住。當賀錦麗長大成人投身政治，母親是最支持她的助選義工，但母親不幸於2009年因大腸癌病逝。

黨內4新星未第一時間表態支持

對賀錦麗的支持者而言，她所代表的移民故事無疑是對美國總統特朗普限制移民政策的最好反證。有評論亦認為，賀錦麗的政策有其父當年超前的進步派思想影子。然而賀錦麗並不受進步派待見，從黨內知名進步派雖有跟她在參議院共事的桑德斯和沃倫恭賀，但以奧卡西奧-科特茲為首的眾議院四大新星卻遲遲未表態回應，即可見一斑。背後其一因素，便是賀錦麗任職檢察官多年的表現。

民主黨內左翼一直批評，賀錦麗任職加州檢察總長時，在減少加州囚犯上做得不足，而且未有致力減少對輕罪的檢控率，又未能令違規警察或檢察官接受問責。有法律學者去年在《紐約時報》撰文批評，每當進步派敦促她支持刑事司法改革，她不是反對就是保持沉默。

賀錦麗在其他進步派關注的議題上也不太符合他們的期望，儘管她有份支持桑德斯的全民醫保提案，但因後來放棄支持政府運作代替私人保險，令她支持度大幅下滑而被迫退出初選。《紐約時報》形容她是「務實溫和派」，也是民主黨建制「可以信賴的盟友」，儘管她角逐初選時支持許多左派政策提案，但她更強調政策是否可行。共和黨及保守派則炮轟賀錦麗是激進左派，質疑《紐時》幫她洗白。

（紐約時報/法新社/福布斯/PBS/加州信使新聞）