黑人女議員選副總統 賀錦麗創歷史 拜登敲定拍檔 被指「安全之選」

拜登在Twitter讚揚賀錦麗（Kamala Harris）是「為小人物挺身、無所畏懼的戰士，亦是美國最優秀的公僕之一」，又提到已故長子博·拜登（Beau Biden）與她的交情。博·拜登在2015年因腦癌離世前曾任特拉華州檢察總長，賀錦麗當時則是加州檢察總長。拜登稱兩人曾緊密合作，「看着兩人挑戰大銀行、捍衛工人階層和保護婦孺免受虐待，我當時非常自豪，現時亦很榮幸有她作為我的競選拍檔」。賀錦麗稱讚拜登可團結美國人民，承諾會竭盡全力讓拜登成為「我們的總司令」。兩人會於周三下午親身到拜登家鄉特拉華州的威爾明頓（Wilmington）出席競選活動。前總統奧巴馬等民主黨人亦相繼發文以示支持。

特朗普稱驚訝：初選表現非常差

競逐連任的總統特朗普則回應稱，賀錦麗在初選表現非常差，對拜登選擇她感到驚訝。他批評賀錦麗在參議院聽證會質詢他提名的最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh），以及在民主黨初選辯論對待拜登時，表現都令人「非常討厭」。

牙買加印度移民後裔 盼吸黑人票

55歲的賀錦麗生於加州，是牙買加和印度移民後裔。她在2010年出任加州檢察總長，2017年成為加州聯邦參議員，是美國史上首名南亞裔美國人參議員，亦是第二名進入參議院的黑人女性。去年初，她宣布參加民主黨總統初選，在電視辯論就種族議題抨擊拜登，表現亮麗，支持度一度竄升，但被批評在醫療等重要政策領域回應含糊，氣勢無以為繼，最終去年12月以資金不足為由退出初選，隨後表態支持拜登。

弗吉尼亞大學政治中心的康狄克（Kyle Kondik）認為，賀錦麗曾參加民主黨總統初選，比許多其他副總統人選受過更多公眾審查，是較安全的選擇。英國廣播公司（BBC）分析亦指出，其移民後裔身分有助反映民主黨趨向多元，更重要的是她曾參加初選，一直受全國媒體關注，而且對於重視家庭的拜登，她與其長子的交情亦可能令他更易選擇賀錦麗。

放眼2024總統大選「坐正」

拜登在3月承諾挑選一名女性作為競選拍檔時，賀錦麗已是大熱之一。近月反警暴和反種族示威浪潮席捲全國，要求他挑選黑人女性的呼聲愈來愈高。康狄克指出，有些證據顯示將黑人女性加入競選名單有助拉攏黑人選民，「除了亞利桑那州，所有關鍵游離州都有規模顯著的黑人選民，若賀錦麗在這方面能幫一點忙，就已經對選舉帶來極大幫助」。不過，她去年未能在種族多元的南卡羅萊納和內華達州取得強力支持，令人質疑其爭取有色人種票源的能力（見另稿）。

另外，現年77歲的拜登若在11月當選，將成為歷來最年長的總統，外界普遍不認為他會競逐連任，他在5月亦稱自己的角色是過渡予新一代民主黨人，賀錦麗作為其副手，現已被視為將代表民主黨出戰2024年大選的人。有分析認為，拜登只屬過渡，若當選，他毋須擔心對方表現比自己出色，意味他的副手或成為歷來最有影響力的副總統。

去年支持《香港人權與民主法案》

賀錦麗曾多次就中國議題表態，包括去年香港反修例風波時，斥中國未有尊重香港人的權利和自治，去年10月表明支持《香港人權與民主法案》，亦有份推動《維吾爾人權政策法案》。

（金融時報/BBC/紐約時報/大西洋月刊）