黑人女議員選副總統 賀錦麗創歷史 拜登敲定拍檔 被指「安全之選」

【明報專訊】美國民主黨總統參選人拜登周二（11日）宣布，挑選加州聯邦參議員賀錦麗作為競選拍檔，她將成為首名獲主要政黨提名參選副總統的黑人女性和南亞裔美國人。有分析認為，賀錦麗去年曾參與民主黨總統初選，較具競選經驗和曝光率，是相對安全的選擇，有望助民主黨吸納黑人和女性選票。
拜登在Twitter讚揚賀錦麗（Kamala Harris）是「為小人物挺身、無所畏懼的戰士，亦是美國最優秀的公僕之一」，又提到已故長子博·拜登（Beau Biden）與她的交情。博·拜登在2015年因腦癌離世前曾任特拉華州檢察總長，賀錦麗當時則是加州檢察總長。拜登稱兩人曾緊密合作，「看着兩人挑戰大銀行、捍衛工人階層和保護婦孺免受虐待，我當時非常自豪，現時亦很榮幸有她作為我的競選拍檔」。賀錦麗稱讚拜登可團結美國人民，承諾會竭盡全力讓拜登成為「我們的總司令」。兩人會於周三下午親身到拜登家鄉特拉華州的威爾明頓（Wilmington）出席競選活動。前總統奧巴馬等民主黨人亦相繼發文以示支持。
特朗普稱驚訝：初選表現非常差
競逐連任的總統特朗普則回應稱，賀錦麗在初選表現非常差，對拜登選擇她感到驚訝。他批評賀錦麗在參議院聽證會質詢他提名的最高法院大法官卡瓦諾（Brett Kavanaugh），以及在民主黨初選辯論對待拜登時，表現都令人「非常討厭」。
牙買加印度移民後裔 盼吸黑人票
55歲的賀錦麗生於加州，是牙買加和印度移民後裔。她在2010年出任加州檢察總長，2017年成為加州聯邦參議員，是美國史上首名南亞裔美國人參議員，亦是第二名進入參議院的黑人女性。去年初，她宣布參加民主黨總統初選，在電視辯論就種族議題抨擊拜登，表現亮麗，支持度一度竄升，但被批評在醫療等重要政策領域回應含糊，氣勢無以為繼，最終去年12月以資金不足為由退出初選，隨後表態支持拜登。
弗吉尼亞大學政治中心的康狄克（Kyle Kondik）認為，賀錦麗曾參加民主黨總統初選，比許多其他副總統人選受過更多公眾審查，是較安全的選擇。英國廣播公司（BBC）分析亦指出，其移民後裔身分有助反映民主黨趨向多元，更重要的是她曾參加初選，一直受全國媒體關注，而且對於重視家庭的拜登，她與其長子的交情亦可能令他更易選擇賀錦麗。
放眼2024總統大選「坐正」
拜登在3月承諾挑選一名女性作為競選拍檔時，賀錦麗已是大熱之一。近月反警暴和反種族示威浪潮席捲全國，要求他挑選黑人女性的呼聲愈來愈高。康狄克指出，有些證據顯示將黑人女性加入競選名單有助拉攏黑人選民，「除了亞利桑那州，所有關鍵游離州都有規模顯著的黑人選民，若賀錦麗在這方面能幫一點忙，就已經對選舉帶來極大幫助」。不過，她去年未能在種族多元的南卡羅萊納和內華達州取得強力支持，令人質疑其爭取有色人種票源的能力（見另稿）。
另外，現年77歲的拜登若在11月當選，將成為歷來最年長的總統，外界普遍不認為他會競逐連任，他在5月亦稱自己的角色是過渡予新一代民主黨人，賀錦麗作為其副手，現已被視為將代表民主黨出戰2024年大選的人。有分析認為，拜登只屬過渡，若當選，他毋須擔心對方表現比自己出色，意味他的副手或成為歷來最有影響力的副總統。
去年支持《香港人權與民主法案》
賀錦麗曾多次就中國議題表態，包括去年香港反修例風波時，斥中國未有尊重香港人的權利和自治，去年10月表明支持《香港人權與民主法案》，亦有份推動《維吾爾人權政策法案》。
（金融時報/BBC/紐約時報/大西洋月刊）
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