觸改革君主制禁區 泰學運提10訴求

有學生組織周一在法政大學發起示威，逾3000人參與。示威者高呼「民主長存」等口號，除了要求巴育下台，泰國學生聯盟（SUT）發言人Panusaya Sithijirawattanakul還公開朗讀宣言，稱國王可行使權力干涉政治，例如每當有政變推翻經民主程序選出的政府，國王簽署委任軍政府領袖，承認每次政變合法性，但民眾希望國家成為民主政體，以國王作為超然於政治的國家元首。

示威籲削泰王權力 首相斥過火

他們提出10項訴求，包括取消憲法第6條任何人均不得指控國王的規定，增加條文使國會可檢視國王的不當行為；取消刑法第112條，即最高刑罰為監禁15年的侮辱王室罪；取消2017年修訂、讓國王全權控制王室財產的《王室財產法》；規定國王不可承認未來的政變等。

巴育回應稱學生有權利示威，但今次已經過火，又反問記者此舉是否恰當。他續指有關院校應就學生言論負起責任，違法者應受到懲罰。法政大學副校長則為示威提及敏感內容致歉，稱主辦單位提交書面申請時，只提及一直以來的三大訴求，即修訂偏袒軍方的憲法、解散國會和停止打壓異見人士。

（路透社/Prachatai/曼谷郵報）