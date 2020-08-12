白俄示威奪命 反對派逃亡 主婦總統候選人認軟弱：為了孩子

白俄官方周日宣布總統盧卡申科壓倒性勝出連任，惹來反對派質疑舞弊，季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）強調自己才是勝方。不過，路透社報道，自從季哈諾夫斯卡婭周一與中央選舉委員會開會後離開選舉委員會大樓，其團隊就一直未能透過手機聯絡到她，一度令人憂慮其人身安全，後來其團隊稱她安全，但沒有透露行蹤。

與當局達離境協議

立陶宛外長林克維丘斯（Linas Linkevicius）周二在Twitter發文稱，季哈諾夫斯卡婭已身處該國，目前安全。他後來補充說，季哈諾夫斯卡婭曾在白俄羅斯被扣留數小時。季哈諾夫斯卡婭的一名助手表示，季氏與當局達成協議，她由當局護送出境，換取其上周五晚被捕的競選經理莫羅日（Maria Moroz）獲釋，兩人一起離國。

英國廣播公司（BBC）報道，季哈諾夫斯卡婭在離國前拍下影片並放上YouTube，稱她高估自身力量。她說：「我以為這場競選真的令我變得堅強，帶來的力量讓我能夠處理所有事，但我覺得我仍然是以前柔弱的我。」她說她覺得沒有生命值得在現時發生的事情中犧牲，「孩子是我們生命中最重要的東西」。

季哈諾夫斯卡婭在選舉前以安全為由，將兩名孩子送到立陶宛。立陶宛外交部發言人向路透社稱，季哈諾夫斯卡婭正與身處當地的兩名孩子一起休息。

37歲季哈諾夫斯卡婭為家庭主婦，因當局囚禁其著名博客丈夫季哈諾夫斯基（Sergei Tikhanovsky）和禁止他參選，於是「代夫出征」，挑戰掌權超過20年、被稱為「歐洲最後獨裁者」的盧卡申科，她近日聲勢浩大。在周日大選中，當局指盧卡申科取得近八成選票，季哈諾夫斯卡婭只得票一成。

消息同日觸發全國超過30座城鎮出現示威，是獨立以來最大規模，到周一仍持續。法新社報道，數以千計民眾周一晚在首都明斯克上街，防暴警察發射橡膠子彈、催淚彈和閃光彈試圖驅散，示威者擲石、煙花和汽油彈還擊，並在部分道路架設路障。警方表示，一名示威者被手持的爆炸物炸死，是官方首次證實有人在今次示威潮中死亡，另外有數十人受傷。

總統斥外國操控示威

多個西方政府質疑選舉結果和譴責當局鎮壓，部分歐盟國家警告可能會恢復幾年前才撤銷的對盧卡申科政權實施的制裁。盧卡申科周一表明不會容許國家被撕裂，又質疑示威者是外國棋子，稱當局取得來自波蘭、英國和捷克等地的來電錄音，操控他口中所謂的「綿羊」。

（路透社/法新社/BBC）