閂警水喉呼聲不絕 平衡警權治安成考驗

美多地民眾申請購槍自保

聯邦調查局（FBI）上月公布最新數據，顯示6月購槍的背景審查申請達390萬宗，是FBI自1998年起統計相關數據以來最高。全國射擊運動基金會（NSSF）發言人奧利華（Mark Oliva）稱，削減警方經費、示威騷亂及各種罪行，都令愈來愈多人擔心自身安全，買槍自保。西雅圖市議會通過削減警隊經費並裁減人手，但該市近月罪案激增，7月發生272宗嚴重襲擊，是過去5年來單月第二最高；今年自3月以來每個月，西雅圖入屋爆竊案亦比自2016年以來任何同期月份要多。紐約市情况相似，該市6月底宣布削減警隊預算開支10億美元（約78億港元），但截至今年7月26日，該市的謀殺、槍擊案受害者數目及槍擊案是2016年以來最多。

「罪惡之城」解散警隊後重生

在這些民主黨控制的城市削減警隊撥款時，不少人擔心隨着資源減少，警察回應罪案的時間可能增加。不過，改革警隊或能兼顧平衡警權與保障治安。新澤西州卡姆登（Camden）曾被視為全美「最致命城市」之一，謀殺率在2012年排名全美第5。2012年後當地每年被殺人數逐步減少，嚴重襲擊、暴力罪案等亦下跌，有前警察局長歸功於2013年警隊解散及重組。當年卡姆登市警局解散後重組為縣警隊，採取「社區警政」策略，重建警民互信。當地警員受訓時會被教導手槍及手銬是最後手段，為加強問責，警員亦配備GPS追蹤裝置和隨身攝錄鏡頭，提醒勿使用過度武力，同時保持執法透明度。

（綜合報道）