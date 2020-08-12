西雅圖禁防暴警針對記者救護 不得無差別射催淚彈 只能應對暴力

定性「暴動」相關準則亦適用

「黑人的命也是命」運動的西雅圖金縣（King County）分部聯同一些人於6月興訟，指控該市使用催淚氣體等化學劑和彈丸鎮壓示威，剝奪民眾示威的憲法權利。地方法院法官瓊斯（Richard Jones）繼而發出禁令，禁止西雅圖當局對和平示威者動武。不過裁決同時表明，警員可採取針對行動，應對危急威脅、暴力與財物破壞。有示威者指摘警方沒遵從裁決，涉嫌藐視法庭，例子是7月25日西雅圖警方和聯邦執法人員明顯對示威現場的記者、醫護和觀察員濫用暴力，包括有警員向一名為示威者急救的醫護直噴胡椒噴霧。警方指出，當天部分示威者有武裝，威脅警方安全。

西雅圖市政府與原訴人的代表律師周一共同向法院提交了一份協議。市政府在文件中答應，禁止警員動用「化學刺激物與彈丸」即包括胡椒噴霧、催淚氣體，針對示威現場的記者、法律監察員、醫務人員，以及和平示威者。市方還同意，即使宣布了示威屬非法集會或暴動，警員也不得無差別地向群眾施放「化學刺激物與彈丸」，只能針對某些眼前人身威脅、暴力或破壞財物行為，在合理可能範圍內，作出必要、合理、符合比例的回應。

周一的協議亦由瓊斯批准。原告律師律師佩雷斯（David Perez）形容，周一協議聯同瓊斯之前的禁令，將是美國迄今為止，最全面保護示威現場記者、法律監察員、醫護人員的法庭命令。

回應訴求 市議會削警隊預算

另外，西雅圖市議會周一決定順應社會要求，修訂本年度預算，削減警隊預算近1%。該市上周有多場要求削減警隊經費的示威。周一的減撥款比例雖然遠遜示威者主張的50%減幅，但這已是在本財政年度剩餘時間內削減350萬美元（約2730萬港元），意味該市約1400人的警隊將要裁減100人，警察局長等警隊高層要減薪。議會主席稱日後還有削減可能。

西雅圖警察總長離職

西雅圖執法人員及市長等擔心削減警察支出將導致更多犯罪，曾促請三思。西雅圖史上首名黑人警察總長貝斯特（Carmen Best）也不滿決定。當地傳媒稱，她周一晚宣布將退休，下月生效。

（西雅圖時報/獨立報/路透社）