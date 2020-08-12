穀神星現海洋痕迹 具孕育生命條件

今次研究由美國加州理工學院噴射推進實驗室專家雷蒙德（Carol Raymond）帶領歐美專家團隊所做，並在《自然天文學》、《自然地球科學》及《自然通訊》期刊中發表一系列論文。團隊分析美國太空總署（NASA）探測飛船「黎明號」（Dawn）2018年在距穀神星35公里上空拍攝的高解像度紅外線照片，研究穀神星的地質結構，特別聚焦於穀神星北半球的歐卡托撞擊坑（Occator Crater）。

穀神星位處火星與木星之間的小行星帶，直徑約950公里，為該區體積最大星體，而歐卡托撞擊坑直徑約92公里，形成於2200萬年前一次殞石撞擊中。專家發現，撞擊坑內有兩處較光亮區域，經分析後該處含有冰鹽（hydrohalite）化合物，它是海冰中的常見物質，此前未曾在地球以外發現。另外撞擊坑下約40公里處有較低密度區域，與存在大量鹽水的假設脗合。專家估計，殞石撞擊產生的裂痕令類似海水的鹽水滲至地表，其後液體蒸發，在過去200萬年中逐漸形成鹽殼，估計可能迄今仍有鹽水不斷滲透至地面。

（法新社/路透社）