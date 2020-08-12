疫苗難敷全球應用 窮國弱國堪憂

往績顯示最後測試20%失敗

全球針對新冠病毒開發中的疫苗有逾150款，當中最少有6款還進入了研究最後階段的大規模臨牀實驗。歐美富國競相預訂，一些藥廠也承諾了供應40億劑疫苗。按每人要打兩劑疫苗才可確保成效的推算，理論上可有20億人受惠，讓世上最脆弱的一群接種。不過相關疫苗的效用尚待評估，大手預訂的東西隨時可能淪為廢物。因為一般疫苗研究的最後階段依然有兩成機率會失敗。今次部分新冠病毒疫苗包含了嶄新技術，失敗風險將更高。

許多實力和財力不及歐美的國家恐將面臨疫苗短缺問題。根據高盛數據，日本只會安排每名國民獲一劑疫苗，一些新興市場國家更僅有不足1/3國民可獲接種。

協助推動全球新型冠狀病毒疫苗研究的組織「全球疫苗免疫聯盟」（GAVI），設立了全球新冠疫苗融資與供應協調計劃（COVAX），為窮國籌集購買好幾款最後階段疫苗的經費。其目標是2021年底前，其成員國的兩成國民均可接種有效疫苗；其中富國的疫苗供應由自費支付，並須補助窮國所需。世界約八成高等及中等收入國家均表示想參與，但未落實付款。即使參與國均付了款，藥廠能否生產所需數量又是個問題。

（經濟學人）

（抗疫新階段）