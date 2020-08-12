俄搶閘註冊新冠疫苗 安全成疑 未來數周量產 專家憂立危險先例

新疫苗由俄羅斯國營加馬列亞研究所（Gamaleya Institute）和國防部共同研發，與英國牛津大學及藥廠AstraZeneca研發的疫苗相似，同樣採用腺病毒為載體刺激免疫反應，需接種兩劑。新疫苗今年6月18日才正式展開臨牀試驗，有76人參與。世衛的疫苗開發名單中，此款疫苗並未列入研究防疫效果的第三期臨牀測試段段，而是仍屬測試安全性的第一階段。

普京女兒已接種

普京昨在電視轉播的政府官員會議中表示，新疫苗已在俄國註冊，成為全球首款已核准生產的新冠病毒疫苗，又稱疫苗能形成「穩固的免疫力」，相當有效，「已通過所有必須檢測」，形容研究成果對世界而言是重要一步。他透露其中一名女兒已接種新疫苗，「某程度上參與了疫苗測試」。他說，女兒首次接種後發燒至38℃，翌日降溫至略高於37℃。接種第二劑後體溫曾稍升，但之後毫無大礙，目前情况良好，抗體水平亦高。

俄國衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）稱，新疫苗已證實安全有效，所有受試者均產生高水平抗體，同時無出現嚴重併發症。他期望明年1月新疫苗將普及流通，又稱將分階段展開接種計劃，醫護人員及教師將會優先接種，預計本月底或9月初開始。

20國預購逾10億劑

有份投資新疫苗研發的俄羅斯主權基金「俄羅斯直接投資基金」（RDIF）主席德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）形容，新疫苗在人類史上的突破，有如全球首枚接載動物安全往返太空的蘇聯人造衛星「史普尼克5號」。他透露疫苗的第3期測試會在周三展開，迄今已有20個國家預購逾10億劑疫苗。菲律賓總統杜特爾特此前更公開表明願率先接種俄國的新疫苗，並希望俄國提供相關生產技術。

俄國近期加緊研發新冠病毒疫苗與治療藥物，被視為旨在彰顯國力，總統普京4月更下令縮短藥物與疫苗的臨牀測試時間。不過迄今新疫苗的研究人員無公開研究數據，長遠效果及安全性仍成疑問。世衛周二表示，正與俄國衛生部門密切接觸，研究預先核准使用新疫苗的可能性，但強調任何疫苗要預先獲核准使用必須經過嚴謹檢視及評核所有的安全與效用數據。

臨牀測試組織協會（ACTO）行政總監扎維杜娃（Svetlana Zavidova）接受彭博社訪問時，批評俄羅斯政府允許未完成臨牀測試的疫苗註冊，做法有如打開潘朵拉盒子，立下危險先例，憂接種健康受損。

（路透社/RT/CNBC）

（抗疫新階段）