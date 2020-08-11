「想總統山加頭像」 特朗普斥假新聞

報道引述一名共和黨人稱，白宮一名助理去年聯絡南達科他州州長辦公室，提出上述建議，並查詢「加人」的步驟。白宮接受查詢時沒有否認此事，只說總統山屬於聯邦政府而非州政府。報道稱，總統山公眾資訊官麥吉－巴林格（Maureen McGee-Ballinger）回覆稱，不時有人提出在總統山加上頭像，例如在華盛頓左面或林肯右面，但以為有空位只是視覺的錯覺造成，總統山其實已沒有足夠開鑿新頭像的岩石空間。

自稱3年半做的事 或比所有總統要多

特朗普周日在Twitter發文否認曾提出在總統山加上其頭像，說這是《紐時》的假新聞，但他稱有關說法聽上去是一個好建議，因為根據他頭3年半所達成的很多事，可能比以往所有總統所做的都要多。

特朗普多次表示欣賞總統山，早於2017年1月上任後不久，曾向時任南達科他州眾議員內姆（Kristi Noem）提及，想將自己的頭像加到總統山。上月4日美國獨立日期間，特朗普特意到訪當地，並獲州長內姆送贈一座有特朗普頭像在內的總統山模型。

（紐約時報）