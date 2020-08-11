推自家製武器 印度停入口百款軍備

國防部長辛格（Rajnath Singh）在Twitter表示，入口禁令可確保未來6至7年印度國內的供應商獲得價值約53億美元的國防合約，當中包括6.66億美元的200架新型裝甲車合同。辛格還列出一份禁運清單，包括大炮、地對空短程導彈、小型護衛艦、聲納系統、運輸機、輕型武裝直升機、火箭發射器和雷達等，首批軍備禁運今年12月生效，之後4年逐步實施及擴大。辛格說：「這是朝着國防自給自足的方向邁出一大步。這一決定將為印度國防工業提供一個好機會，利用自己設計和開發能力來製造軍備，以滿足武裝部隊的要求。」

印度在2015年至2019年是僅次沙特，為全球第二大軍備進口國，包括採購戰機、運輸機和直機升機，以促國防部隊現代化。印度過往多從蘇聯及其後俄羅斯購買大部分武器，如斥資50億美元購S-400防空導彈系統；現在則會從美國購入更多先進武器和裝備，又花80億歐元購入36架法製疾風戰機。不過印度戰略分析家指出，軍隊過於依賴入口軍備（佔總軍事開支近六成），會限制國家的自主。印度國家安全顧問委員會前成員卡爾納德（Bharat Karnad）說：「一旦你依賴外國政府，供應鏈就可能由於多種原因而中斷。」

全球第二大軍火進口國

今次的新國防採購戰略是莫迪政府力主限制進口和鼓勵本土製造的「自給自足」計劃一部分。印度現時要求有入口大屏幕電視須先取得許可，政府考慮將入口管制措施擴充至冷氣機和玩具等其他貨品。外界關注印度是否正回歸經濟受廣泛監管的1950至1980年代。

（金融時報/印度時報）