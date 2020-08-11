大學畢業13年 身兼兩職學貸仍未清

35歲的羅布爾斯（Caitlin Robles）曾為自己2007年剛從大學畢業，便獲母校聘用為網站管理員而慶幸。為應付6.7萬美元（約52.3萬港元）學貸及每月650美元（約5,038港元）的房租，她每周15小時在一間美容按摩店兼職接待員。原本計劃到債務還清便辭退兼職，結果至今仍繼續身兼兩職，甚至因學貸利息增加而延長工時。

籌800萬開餐廳 開業3周休業

羅布爾斯缺席家族旅行省錢，工時長得無暇約會，甚至動用退休金供款還債，希望提高信貸評分，並盡快儲蓄，趕在40歲前買房子。惟疫情令按摩店營業時間縮短，收入減少，債務再次累積，「我不想一輩子都如此工作。我以為已找到解決方法，但如今我不這麼想了」。

同樣35歲的廚師拉菲迪（Michael Rafidi）在費城等地的餐廳打工逾10年，夢想開設自己的餐廳。2016年，他為開設餐廳籌集逾100萬美元（約775萬港元），今年2月餐廳在華盛頓開幕。未料疫情殺到，開業僅3周餐廳便被迫休業，暫時靠外賣與政府援助貸款勉強支撐。拉菲迪說，華盛頓餐飲業正蓬勃發展，從沒想過開業時機有問題，「過去數年我為餐廳花盡一切財產，我真的很擔心」。

（華爾街日報）

（疫後世界）