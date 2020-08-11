兩遭經濟危機衝擊 美千禧世代前景暗

新增失業人口 千禧世代佔480萬

新冠病毒疫情今年2月在美國爆發後，當地經濟受重挫，4月至6月第二季度國民生產總值按季縮減達32.9%，為近70年來最嚴重跌幅。2月至7月新增失業人口達1060萬，當中480萬為出生於1981至1996年的千禧世代，較1965至1980年出生的X世代及1946至1964年出生的嬰兒潮世代為多（見另圖），主要因為年輕世代大多從事的消閒及服務業最受疫情打擊。

34歲的希門尼斯（Jaclyn Jimenez）是其中一名剛加入失業大軍的千禧世代。2008年她大學畢業時正值金融海嘯，不論申請待遇較佳的管理職位或是時薪工種均無回音，父親公司亦經營困難，全家依靠信用卡貸款度日。為應付學費貸款等支出，她在母親介紹下到婚紗店兼職賣裙，輾轉成為美國百貨公司Nordstrom的銷售人員，並一路晉升至經理，連花紅可獲約6萬美元年薪（約46.8萬港元），還債有望。不過疫情下其任職的分店結業，她亦在7月被裁。她直言情况「一如2008年重臨」，職業生涯回到起點，未來不見希望，「我有沒有機會擁有父母曾有的美好人生？」

求職遇金融海嘯 疫情令生活打回原形

美國人口普查局經濟專家林茨（Kevin Rinz）去年發表分析報告，指出千禧世代因2007年起美國失業率上升，截至2017年間平均損失薪金超過2.5萬美元（約19.5萬港元），相當於該時期的總收入13%，但同期的X世代總收入只減少9%，嬰兒潮世代亦只損失7%薪金，主要由於受僱高薪職位的千禧世代較上一代少，儘管年輕勞動人口就業率較年長者更快回升，但收入未隨之回復。林茨稱，千禧世代在就業初期接連兩次面對類似的嚴重經濟衝擊，對他們的長期財務狀况、就業前景等有深遠的負面影響。

創造出千禧世代一詞的經濟學家及人口專家尼爾‧豪（Neil Howe）指出，千禧世代與出生於1901至1924年的「最偉大世代」（G.I. Generation）同樣在投身職場之初便面對經濟逆風。最偉大世代先經歷1918年西班牙流感大流行導致的經濟衰退，再受1929年經濟大蕭條衝擊，但他們受惠於教育提升及二戰後經濟騰飛而重拾經濟地位。不過千禧世代有否機會谷底反彈仍是未知之數，提升教育水平亦未能收窄現今世代之間的經濟差距。聖路易斯聯邦儲備銀行政策分析師肯特（Anna Kent）表示，有學士學位的千禧世代，其擁有的財富為無學位的同輩約4倍，但落後於其他有學位的年長者，整體就業率亦較遜色。

經濟枷鎖重 不婚不育成趨勢

千禧世代難以建立事業及達至財政獨立，人生規劃亦隨之改變。美國政府統計，2018年整體結婚率僅每千人中有6.5對夫婦登記，為1867年開始統計以來最低，2019年亦只有375萬個嬰兒出生，出生率降至每千人有58.2人出生，踏入適婚年齡的千禧世代不婚不育為主因。加州大學柏克萊分校公共政策及經濟系教授羅斯坦（Jesse Rothstein）稱，千禧世代的經濟困境是現有經濟體系出現問題的徵兆，警告未來世代將愈來愈難找到可生存的立足之地。

（華爾街日報）

（疫後世界）