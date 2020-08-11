盼平民憤 黎巴嫩內閣總辭

稱大爆炸是「罪」 屬長期貪腐所致

今次大爆炸引爆民眾對政府貪腐的不滿，認為今次事故源於政府疏忽職守導致，並觸發連日示威，示威者訴求包括推翻要為這場災難負責的政治精英。黎巴嫩司法部長納吉姆（Marie Claude Najem）及財政部長瓦斯尼（Ghazi Wazni）昨宣布辭職，大爆炸後至今已有4名內閣官員下台。若20名政府部長中有7人辭職，整個政府要下台，以看守政府運作。

備受壓力的迪亞卜昨日發表電視演說，宣布請辭。他形容大爆炸是「罪行」，指是長期貪腐所致，並促將負責者繩之於法。

繞黎巴嫩政府 15國捐23億直予災民

周日的會議包括中國在內最少28個國家代表參與，黎巴嫩總統奧恩在會上稱，其國家原本就處於經濟危機中，再加上新冠疫情，「應對這些問題已經超出黎巴嫩的能力範圍」。會後聲明稱，15國領袖承諾提供大量資源，包括美國、英國、德國、瑞士、科威特和卡塔爾等。聲明提到，要以最大效率和透明度向黎巴嫩民眾直接提供援助，並稱援助要及時要充份回應黎巴嫩人民的需求，但沒提及如何把援助直接交給災民，估計透過非政府組織是選項之一。聲明又稱若黎巴嫩聆聽民眾要求改革的訴求，捐助國準備支援黎巴嫩的長遠復蘇工作。國際貨幣基金組織（IMF）表示，願意加倍協助黎巴嫩，但該國的所有機構必須展現實施改革的誠意。中國表示，將向黎巴嫩爆炸中的傷者及流離失所的家庭提供援助。

主持會議的法國總統馬克龍促請黎巴嫩政府採取行動避免國家崩潰、回應民眾問責訴求，並呼籲當局就爆炸事故展開公正、可靠及獨立的調查。與會的美國總統特朗普亦呼籲作透明的調查，美國可提供協助。

（BBC/華爾街日報/中央社）