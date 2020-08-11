警閃光彈驅散 囚車撞示威者

35歲示威者阿歷山大指摘總統公然操控選舉，「我出來示威是因為這個國家需要政權更迭。這是犯罪，是對我們人民的嘲弄。」23歲受傷示威者科諾普利亞尼克說：「這是一場和平抗議，我們沒有使用暴力。沒有人會相信這樣的投票結果。他們偷了我們的勝利。」季哈諾夫斯卡婭周日呼籲警察及軍人停止向民眾動武，「我想請他們記住，他們都是這個國家的一分子」。

攝記遭警毆打 有記者被拘

除了示威者，記者也成為打壓目標。美聯社一名攝影記者在示威衝突中遭警察毆打，受傷送院。俄羅斯獨立民營電視台Dozhd兩名特派員與一名攝影師，周一凌晨在明斯克街頭訪問反對派候選人季氏的盟友科列斯尼科娃（Maria Kolesnikova）期間，被便衣人員鎖上手銬拘捕。俄羅斯新聞工作者聯盟昨指摘此舉「公然侵犯」言論權和資訊自由，要求白俄當局解釋扣留記者的原因和披露他們的所在。

（塔斯社/獨立報/自由歐洲電台）