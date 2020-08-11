總統第五度連任 白俄逾30市爆示威 軍警鎮壓3000人被捕 多國促克制

「主婦」得票9.9% 反對派質疑舞弊

季哈諾夫斯卡婭在選前以毫無政治經驗的主婦意外成反對派共主，選前多次造勢大會均有成千上萬支持者參與，規模為獨立以來空前。他們揮舞紅白雙色的舊國旗，希望改革。周日投票期間，多處票站出現延綿幾條街的人龍，不少選民均戴着白鐲子，顯示支持季哈諾夫斯卡婭。不過，中央選舉委員會宣布，周日總投票率84％，盧卡申科（Alexander Lukashenko）憑80.23％得票率當選，季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tsikhanouskaya）僅得9.9％。

季哈諾夫斯卡婭昨在首都明斯克召開記者會，宣布勝選，指摘當局用武力維護權位。她說：「我們不承認這些官方結果。據我們從選區所得數據，我們贏了，這符合我們從票站所見的。人們在票站外排隊為投票給季哈諾夫斯卡婭。我相信自己的眼睛而非中央選委會的數據。」其陣營要求重新點票，並與政府對話，以便和平交接權力。盧卡申科則稱，不會在贏得八成選票後交出權力，又嘲反對派支持者都是外國控制的「羊群」，決不容許國家分裂。

白俄選舉向來欠透明，1995年已不讓外國組織或候選人派員監察選舉。由白俄異見領袖巴巴利科（Victor Babariko）發起的選舉監察組織Honest People質疑今次投票率，並稱監察人員發現5096宗違規，另約70名監察員被扣留。

嘲反對派外國操控羊群

明斯克、戈梅利（Gomel）、維捷布斯克（Vitebsk）、布雷斯特（Brest）等城市周日晚有成千上萬民眾示威，抗議官方的選舉結果，遭到安全部隊發射水炮，胡椒噴霧、催淚彈、橡膠子彈等鎮壓。內政部昨稱，一夜間有33個城市、城鎮有示威，衝突中有逾50名市民和39名警員受傷，無人死亡。另外當局拘留約3000人，明斯克佔三分之一。警方指摘部分示威者架設路障、在路上散滿釘子，又向警察擲石等。人權組織Vyasna稱，周日晚示威衝突中所拘捕的人士，包括16名記者和40名觀察員。周日選舉期間，政府已在明斯克城市入口處設哨站，在街頭部署安全部隊，傍晚宣布首都進入緊急狀態，中央廣場、政府樓宇全被封鎖，車輛也無法進出首都。

分析：大型示威反映國家盼變天

加拿大艾伯塔大學白俄羅斯專家馬普爾斯（David Marples）稱，這是盧卡申科執政以來最大規模示威，「在我看來，整個國家確實希望變天」。白俄羅斯戰略研究所社會科學主任瓦多馬斯基（Andrei Vardomatski）稱，今次地區的抗議人數與明斯克相若，是前所未有的，「他們（當局）有否足夠力量去摧毁這場抗議活動？」

Twitter社交網絡短片顯示，部分地方的安全人員放下盾牌，贏得現場示威者喝彩；有片段顯示警察走向聚集抗議的民眾，然後用擴音器叫民眾離場，但沒有後續行動就離開；還有個別軍人拍片呼籲同袍不要與民為敵。新聞網站Nexta報道，白俄羅斯一家冶金廠的工人為抗議總統搶去季氏的勝利而罷工。

（路透社/衛報/歐洲新聞台/BBC）