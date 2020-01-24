阿富汗允釋400塔利班重犯 和談除障礙

今年2月，阿富汗政府在美國主導和推動下與塔利班方面達成換囚協議，作為和談條件之一。根據協議內容，阿富汗政府將釋放5000名塔利班囚犯，塔利班則釋放1000名政府人員。今次釋放的400名塔利班囚犯大多犯有嚴重罪行，包括殺人及販毒。塔利班堅持政府須先放人，才可繼續啟動和談。

11月底駐阿美軍減至少於5000

另外，根據2月和約，美國承諾在135天內把駐阿美軍從大約1.3萬人縮減至8600人，剩餘的美軍和北約聯軍士兵將在14個月內撤離。塔利班則承諾制止其成員以及包括「蓋達」在內的其他組織成員利用阿富汗國土威脅美國及其盟友安全。美國防長埃斯珀前晚接受美國霍士電視台訪問時表示，將視乎情况發展在11月底之前把駐阿美軍減至少於5000人。美軍在2001年911襲擊之後出兵阿富汗，爭取連任的現總統特朗普屢次強調想結束這場美國最長久的戰爭。

（路透社/法新社）