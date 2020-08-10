黎巴嫩大爆炸後兩閣員辭職 民怨未息 示威者誓言再度集結

宗教領袖促內閣總辭

這宗大爆炸與政府長期漠視大量危險化學品「硝酸銨」囤積在貝魯特市區有關。各界多認為，這次爆炸證明了黎巴嫩國家機器的核心有多腐敗。黎巴嫩基督教馬龍派宗主教拉伊（Beshara Rai）除了與民眾共同呼籲總理迪亞卜（Hassan Diab）的內閣辭職，他還說可用「反人類罪」來形容這宗爆炸。拉伊昨講道時說：「這裏一名議員辭職，那裏一名部長辭職，這樣是不夠的……整個政府有必要辭職，因為它無法讓國家前進。」

總理倡提前國會選舉解危機

除了昨日辭職的阿卜杜-薩馬德，上周已有5名國會議員宣布辭職，以示不滿政府疏忽肇禍。迪亞卜上周六發表電視演說，宣布今日（10日）會向內閣建議提早舉行國會選舉，希望化解危機。

黎巴嫩抗議者不滿官員怠忽職守，上周六有大批民眾上街抗議。當中約1萬人聚集在距離爆炸現場不遠的烈士廣場，大叫反政府口號。廣場上亦有民眾搭起絞刑架，把多名政客的紙板公仔用絞索「處決」。部分人向警察掟石和炮仗，警方則以催淚氣體驅散。示威者一度佔據外交部、經濟貿易部、環境部和水及能源部的大樓，並在內裏大肆破壞，但佔據行動在軍隊強制驅離下僅3小時就結束。但示威者昨天誓言再度集結示威，社交媒體上流傳的信息表示：「準備好絞刑台，因為我們的憤怒不會一天就結束。」

馬克龍籲國際盡快施援

國際社會亦關注黎巴嫩局勢。法國總統馬克龍昨擔任東道主，在一場聯合國支持舉辦的視像會議中，向美國總統特朗普等各國代表爭取為黎巴嫩提供更多援助。馬克龍在開場白中呼籲各國盡快和有效率地行動，以確保相關援助直接落入有需要的民眾手中。他表示，提供的援助亦將包括支持黎巴嫩展開公正、可信和獨立的調查，查清大爆炸原因。

（半島電視台/中央社/路透社/RT）