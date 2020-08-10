白俄主婦候選人選前匿藏自保

白俄羅斯總統選舉投票於當地時間周日早上8時開始，持續12個小時；即香港時間周一凌晨1時結束。選委會昨稱，預計結果將於今天周一公布。倘若沒有候選人贏得超過五成選票，兩大得票候選人會於兩周內接受第二輪投票。

團體稱投票前社交網絡受干擾

因65歲政治強人盧卡申科（Alexander Lukashenko）摒退傳統政敵，使代替被捕丈夫季哈諾夫斯基參選總統的季哈諾夫斯婭，意外地在涉足政治才兩個餘月間，就成了其強勁競選對手。大城小鎮乃至偏遠村落，都有擁護季哈諾夫斯婭的反政府集會，英國《衛報》稱此情况為蘇聯瓦解以來所首見。

政府近日高調打壓。除了競選期間拘捕了逾1300人，戴着蒙面頭套的防暴警察前日在首都市內，又當街拘捕參與反盧卡申科即興遊行等的反對派支持者。監察國際互聯網審查的組織NetBlocks稱，昨投票開始前數小時，白俄羅斯全國互聯網絡連接受干擾，影響主要社交網絡平台運作，包括facebook、WhatsApp、Telegram等。

（衛報/歐洲新聞/自由歐洲電台）