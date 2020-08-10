繞國會派錢紓困 特朗普被指奪權 延後繳稅期續派額外救濟金 插手支配聯邦開支權力

美國確診人數昨突破500萬，死亡人數超過16萬，經濟受重挫（見表）。國會兩院今年3月底通過疫下紓困計劃，包括由聯邦政府向各州申領失業救濟金人士額外每周發放600美元（約4680港元），但當中大部分援助已於7月到期。眾議院民主黨人5月中旬提出總額逾3萬億美元（約23.4萬億港元）的新紓困方案，但未獲共和黨人支持。參議院共和黨人7月27日另行提出1萬億美元（約7.8萬億港元）紓困方案，白宮官員和兩黨領袖過去兩周就此多番談判，惟在發放額外失業救濟金額度與期限，以及對地方政府的援助等方面仍存明顯分歧。

稱不怕反對者興訟 「他們贏不了」

特朗普上周六在其位於新澤西州的私人高爾夫球俱樂部簽署行政命令，宣布實施4項新紓困措施，包括為失業者提供每周400美元（約3120港元），當中四分之一由州政府支付；延遲年薪10萬美元（約78萬港元）以下國民繳稅限期至年底；繼續減免學生貸款至年底；以及呼籲聯邦部門考慮延長保障租客的暫緩驅逐措施。他抨擊民主黨人阻撓通過紓困方案，行為「不愛國」，又稱以行政命令繞過國會可讓救濟金「迅速分發」。他聲言如連任成功將進一步延遲繳稅期，並「消除」相關稅款。對於其行政命令可能面臨法律挑戰，特朗普稱不論反對者會否興訟，「他們贏不了」。

佩洛西批不切實際 拜登斥卸責

眾議院議長佩洛西及參議院民主黨領袖舒默隨後發表聲明，批評特朗普的政策「不切實際、不足和狹隘」，將大幅削減數百萬人急需的失業救濟金，同時危及社會保障和醫療保險。總統參選人拜登斥特朗普的新措施只是卸責的又一把戲，強調美國需要「真正的領袖」與國會合作尋求協議。

美國憲法賦予國會決定絕大部分支出的權限，而今次並非特朗普首次繞過國會批准，調動推動政策所需資金。他去年曾宣布「國家緊急狀態」，以繞過國會調撥國防部等聯邦部門資金，興建美墨邊境圍牆。有評論擔心特朗普隨意動用行政命令治國，架空國會。

評論憂濫用行政命令治國

《華盛頓郵報》評論認為，特朗普今次是試圖利用行政命令奪走國會決定稅收和財政撥款的權力。以薪俸稅的減免為例，特朗普此前已多番尋求減稅，但遭兩黨反對，今次是他首次就稅務政府採取單邊行動。不過智庫都市研究所高級政策研究員斯莫利根（Jack Smalligan）指出，特朗普聲稱3月的紓困措施仍有許多資金足以應付新的失業援助，這正反映總統不能通過行政命令獲得新資金，突顯其法律上限制。CNBC評論則認為，特朗普試圖藉行政命令顯示政府毋須依靠國會行動，以利談判，並藉經濟牌催谷選情。路透社及IPSOS上周公布的最新民調顯示，特朗普以38%支持率落後拜登10個百分點。

（路透社/華盛頓郵報/CNBC）

（抗疫新階段）