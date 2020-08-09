本周三註冊首款新冠疫苗 俄數據不透明惹質疑

世衛促俄遵守指引 推出前通過完整測試

該疫苗由國營加馬列亞研究所（Gamaleya Institute）和國防部共同研發，格里德涅夫指出，疫苗正進行最後的第三階段測試。當局又表示，專家正審查臨牀試驗數據和其他文件，會按有關結果決定是否批准註冊。政府日前承諾9月會開始「工業化生產」疫苗，衛生部長穆拉什科（Mikhail Murashko）本月初亦稱，預料10月展開大型疫苗接種計劃，費用全由政府承擔。

不少專家對於未完成最後大規模的臨牀測試就註冊存疑，俄國病毒學家切普爾諾夫（Alexander Chepurnov）憂慮，接種錯誤疫苗有可能加劇病情。他指對新冠肺炎等疾病，某些抗體存在或會加劇感染，因此應要知道疫苗會形成哪種抗體，而現時缺乏疫苗的臨牀試驗資料和數據，除非當局公布更多細節，否則不可能談論推出疫苗。

俄國總統普京4月下令縮短多種藥物的臨牀試驗時間，包括可能有效的疫苗。今次的疫苗在6月17日才正式展開臨牀試驗，有76人參與。政府強調疫苗產生理想的免疫反應，沒明顯的副作用，但一直甚少公開相關科學數據。目前中、美及英國都有疫苗進入第三階段試驗，普遍預料最快今年底或明年初面世。

（莫斯科時報/美國之音）