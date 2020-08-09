漁船隊現厄國附近起爭議 華允9月起禁漁

允厄國監督 公海執法有難度

群島有近3000種海洋生物，1978年獲聯合國教科文組織列入世界自然遺產，劃為海洋保護區。厄國海軍上月底發現該中國船隊，厄國政府正式投訴並加緊巡邏。雖然每年都有中國船隊進入該群島附近，但今年規模卻是近年最龐大之一。有非牟利組織分析稱，248艘船中有243艘懸掛中國國旗，部分曾懷疑非法、未報告或不受規管的捕魚。

厄國漁夫斥華漁船撈走一切

有厄國漁船船長憶述早於7月初已看到中國漁船，斥他們「撈走一切」。他指厄國漁船規定出海時要有一名生物學家負責檢查魚獲，若有鯊魚就須放回海中，質疑中國漁船不受控制。他聲稱有些漁船會關閉自動追蹤系統免被發現，尤其是進入保護區捕魚時；又形容中國船隊夜間開燈吸引魷魚，規模大得有如「城市夜景」。「加拉帕戈斯鯨鯊計劃」總監格林（Jonathan Green）亦表示，他一直利用GPS追蹤瀕危的鯨鯊，其中一條近日失去信號，其最後現身之處正是該群島以西，而且最後半小時的信號顯示其移動速度大升，他相信該鯨鯊已被船隊捕獲。

中國稱一直就事件跟厄瓜多爾對話，強調對非法捕撈等行為「零容忍」。外交部發言人汪文斌周四稱，今年9月至11月將對加拉帕戈斯群島保護區以西的公海海域實施禁漁，為該區域的漁業資源保護作出貢獻。

（衛報/路透社）