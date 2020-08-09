美情報總監稱中俄伊朗圖影響大選

民主黨近日施壓政府，要求向國民提供外國試圖影響大選的相關情報。伊凡尼納前日在聲明中指出，外國政府正試圖透過秘密及公開的方式，企圖影響美國選民偏好、改變美國政策、加劇美國國內的不和，並破壞美國人對民主進程的信心，但他強調對手很難大規模干預或操控投票結果。

稱中國不欲特朗普連任

伊凡尼納表示，各國對誰當選總統有偏好，其中北京認為特朗普難以捉摸，希望他不能連任。他指出，中國在美大選前擴大影響力，塑造美國的政策環境，又向不利中方利益的政治人物施壓，並轉移及反擊對中國的批評。至於俄羅斯，伊凡尼納指出莫斯科利用連串方式詆譭拜登及其他被視為反俄建制派人士，他特別提到親俄烏克蘭議員杰爾卡奇（Andriy Derkach）正散播一些涉貪指控，包括公開外泄的通話紀錄，以中傷拜登；其他一些與俄羅斯有聯繫者，會透過社交媒體及俄羅斯傳媒散布對特朗普有利的消息。

指俄詆譭拜登及反俄人士

特朗普上周五否定俄國試圖幫他連任，「我認為俄國最不願意看到的人是特朗普，沒有人比我對俄羅斯更強硬」。拜登的競選顧問布林肯（Tony Blinken）則批評特朗普曾「公然和一再邀請」外國干預美國大選，反之拜登多年來一直反對外國干預，拒絕接受任何旨在幫助他勝選的外國材料。

（BBC/華盛頓郵報）