與俄愛恨交纏 盧卡申科反俄牌爭支持

白俄當局上月29日拘捕33名俄羅斯僱傭兵，盧卡申科聲稱他們承認到白俄「等候指示」，指控其反對者正試圖在明斯克市中心策動大屠殺。俄羅斯否認被捕的俄人涉及恐怖主義陰謀，要求放人。

分析：普京不欲白俄生變

白俄政治分析師什拉布曼（Artyom Shraybman）認為，盧卡申科試圖將自己塑造成反俄干預大選的鬥士，但相信不能為他贏得更多支持。《金融時報》指出，白俄政府經常在選舉和大規模示威前，警告有來自西方的恐怖威脅，但這些指控最終往往令人質疑。盧卡申科前顧問費杜塔（Aleksandr Feduta）稱，白俄今次將矛頭指向俄羅斯，顯示盧卡申科的地緣政治博弈空間有限，「他不能再試圖指摘西方破壞選舉，這已不再奏效」。

縱使兩國關係大不如前，但美國前駐白俄大使亞洛維茨（Ken Yalowitz）認為，俄羅斯仍然希望盧卡申科勝出大選，因莫斯科不想看到白俄混亂或不確定前景，也不想看到該國選出一名改革者，這會與長期執政的俄總統普京強形成強烈對比。克宮上周五（7日）表示，普京與盧卡申科通電話，表示希望白俄政局保持穩定， 總統大選順利平和地舉行。

（金融時報/BBC）