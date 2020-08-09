夫坐牢骨肉分離 無懼恐嚇為自由參選

稱民眾正覺醒 警告選舉遭操控

季哈諾夫斯卡婭為使丈夫擺脫囹圄，讓國家重現自由，今年5月底才決定參選，她不諱言天天活在恐懼中。她最近在莫吉廖夫（Mogilev）的一場群眾集會上說：「這場選舉有許多次我都瀕臨放棄退出。我不是公眾人物；面對政府針對我身為人母和妻子的攻擊，我是個軟弱的人。不過憑着你們與我一起的信念，我因此捱過來。」

盧卡申科政府不僅巧立名目逮捕競選對手，近年還會把對手的子女送進國家孤兒院。

季哈諾夫斯卡婭在決定代夫參選後曾經接到恐嚇電話，因而將子女送到歐盟國家以策安全。她昨日接受法新社訪問，談到5歲女兒和10歲兒子時，眼淚便奪眶而出，她捨不得母子分離，尤其是她的兒子有聽障。本為盧卡申科其一主要對手、前任駐美大使塞普卡洛（Valery Tsepkalo）亦是為了避免政府搶走他的一對兒子，放棄參選，帶兒子流亡莫斯科。

不過季哈諾夫斯卡婭稱，參選是她的使命，「我必須克服所有困難，帶領國家走向自由的未來，然後再做媽媽和妻子。人常道女人是脆弱的，但當有需要時，在我們的職責召唤我們之時，我們就會堅強起來。」

（法新社/ 天空新聞）